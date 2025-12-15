“怪しい人物”との接点をめぐる疑惑には沈黙…SHINee・キー、論争渦中に近況公開　SNS投稿に注目 | RBB TODAY

違法医療行為を行ったとされる点滴師との関係をめぐり、名前が取り沙汰されているSHINeeのキーが、公式コメントに代えて静かに近況写真を公開した。

12月14日、SHINeeの公式SNSには、キーのソロツアー「2025 KEYLAND：Uncanny Valley」の舞台裏を収めた写真が公開された。

写真の中でキーは、ステージ衣装を身にまとい、鏡を見つめながら無表情で立つ姿を見せている。別の写真では、公演を終えた後、ダンサーたちとともにステージに上がり、スローガンが書かれた横断幕を手に、明るく笑顔を浮かべる姿も収められていた。

（写真＝SHINee公式Instagram）

キーは今月3日から初のソロ北米ツアーに突入し、ロサンゼルス、オークランド、ダラス・フォートワース、ブルックリン、シカゴ、シアトルなど主要都市を巡っており、ツアーは15日まで続く予定だ。

ただし、最近キーを取り巻く一連の論争により、今回のSNS投稿も注目の的となっている。タレントのパク・ナレと、違法医療行為の疑いを受けている点滴師A氏が、キーとも親交があるのではないかという疑惑が提起されたためだ。

騒動は、A氏が過去にSNSへ投稿したペット犬の動画から始まった。映像に登場する犬の犬種と名前が、キーの愛犬「コムデ」と同一であり、撮影された空間もキーがバラエティ番組『私は一人で暮らす』を通じて公開した住居と似ているという指摘が相次いだ。さらに、A氏がキーのSNSアカウントをフォローしている事実が明らかになり、疑惑は拡大した。

（画像＝点滴師A氏SNS）キーの愛犬「コムデ」

その後、A氏のSNSには、キーとして保存されている人物から受け取ったとみられる高価なブランドのネックレスやサイン入りCDなどが公開され、二人の親交をうかがわせる状況証拠が新たに取り沙汰された。A氏は「10年以上知り合いだ」という趣旨の書き込みも残している。

一方でA氏は自身を医師だと主張していたが、大韓医師協会の調査の結果、韓国内の医師免許を所持していないことが確認された。

キーおよび所属事務所SMエンターテインメントは、現在までこの疑惑に関して公式な立場を表明していない。論争のさなかで公開された近況写真がどのような意味を持つのか、ネットユーザーの見方は、依然として分かれている。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。

