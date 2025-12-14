NCT・テヨン、本日（12月14日）海軍を除隊！リーダーの復帰にファンの視線集中 | RBB TODAY

本日（12月14日）ボーイズグループNCTのリーダー、テヨンがファンのもとに戻ってくる。

本日、テヨンは海軍での現役服務を終えて満期除隊する。

去る2024年4月に入隊したテヨンは、国楽儀仗大隊広報隊文化広報兵として服務を続けてきた。

テヨンは入隊を控え、ファンに「今後もメンバー、ファンの皆さんと叶えたいことが多いので、軍生活も一生懸命送りながら、多くのことを学んでくる。再び戻ってきたとき、より良い自分となって、ステージに立つと約束する」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）テヨン

テヨンが所属するNCT 127は、同時期に入隊と除隊が重なった。先立って12月8日、ドヨンは陸軍現役兵として、ジョンウは陸軍軍楽隊に入隊し、本日テヨンが除隊する。ジェヒョンは来る2026年5月3日に除隊予定だ。

なお、テヨンの復帰後の姿にも視線が集中している。2016年4月にNCTメンバーとしてデビューした彼は、NCT 127、NCT U、SuperMと、活発な活動を続けてきた。2023年にはソロアルバムもリリースし、幅広い音楽を披露した。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊。現在は海軍軍楽隊として服務しており、除隊は2025年12月14日を予定している。

