真剣交際のきっかけは“濃厚キス”　結婚噂の少女時代ティファニー＆ピョン・ヨハン、再注目の共演秘話 | RBB TODAY

俳優ピョン・ヨハンと少女時代のティファニーが結婚を前提に真剣交際していることが明らかになるなか、2人が共演作で披露した“濃厚なキスシーン”があらためて話題を集めている。

12月13日、2人が来年秋に結婚式を挙げると報じられた。ピョン・ヨハンの所属事務所TEAM HOPEは、本サイト提携メディア『OSEN』に「2人は結婚を前提に真剣交際している」としたうえで、「まだ具体的な日程は決まっていないが、決まり次第、ファンに真っ先に伝えたいという気持ちでいる」と明らかにした。

2人の交際は、2024年5月に公開されたDisney＋シリーズ『サムシクおじさん』での共演を機に始まったという。劇中では恋人役を演じ、濃厚なキスシーンもあった。

ティファニーは当時のインタビューで「相性が良かった。作品経験も多くなかったが、初めてのキスシーンがあれほど強烈で熱かった」と振り返っていた。また「（ピョン・ヨハンに）ひげがあったので、ほとんどアクションシーンみたいに撮った。撮れば撮るほど唇が腫れて、顔が赤く火照った。本当に“アクションシーンのように撮ったキスシーン”だった」と語って笑いを誘っていた。

真剣交際が報じられた直後、ティファニーはSNSで直筆の手紙を公開し、ファンに思いを伝えた。「結婚を前提に、ある1人の方と真剣な交際を続けている。世の中を前向きに見られるようにしてくれて、私に安定感をくれる人」「大切な決断があれば、ファンの皆さんに最初にお伝えしたい」と感謝の気持ちも添えていた。

（写真提供＝OSEN）ピョン・ヨハン（左）、ティファニー

一方のピョン・ヨハンもファンサイトに直筆の手紙を投稿。「突然の知らせに驚いたと思う」としたうえで、「結婚を前提に、良い人と会っている。一緒にいると、もっと良い人になりたいと思える。笑顔を見るだけで疲れた心が温かくなる、そんな人だ」と、ティファニーへの思いをつづっていた。

濃厚なキスシーンから始まった縁は、結婚へとつながるのか。2人のラブストーリーに祝福の声が集まるとともに、今後の動向にも注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

