違法医療疑惑の“点滴師”との繋がり巡る騒動の中…SHINee・キー、レギュラー番組の収録を欠席 | RBB TODAY

SHINeeのキーが、海外スケジュールのため、レギュラー出演しているバラエティ番組の収録を欠席する。

キーは12月12日に行われるレギュラー出演中の音楽バラエティ『驚きの土曜日』（tvN）の今週放送分の収録に、海外ツアーのスケジュールのため欠席する予定だ。今週の収録には、元マネージャーへのパワハラ疑惑や違法医療行為疑惑により活動を中断している芸人パク・ナレも参加しない。

キーは12月3日から15日まで北米ツアー「2025 KEYLAND：Uncanny Valley」を開催中で、収録欠席は事前に予定されていた。

一方でキーは最近、パク・ナレをめぐる“違法医療施術”疑惑に巻き込まれている。パク・ナレが、“点滴師”と呼ばれる女性A氏との違法医療疑惑で騒動となる中、A氏が個人SNSに公開していた投稿の中に、キーとみられる映像が含まれていたためだ。

該当映像には、A氏がキーの自宅と思われる場所を撮影したり、キーの愛犬と親しくする様子が収められており、10年来の関係をほのめかす内容まで残されていた。

A氏は疑惑浮上後、SNSの投稿をすべて削除。しかし、それ以前にキーに関連する動画が急速に拡散され、キーのSNSにはファンから説明を求めるコメントが相次ぐ事態となった。

なお、一連の騒動について、キー本人および所属事務所SMエンターテインメントは現時点で公式な立場を明らかにしていない。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。

