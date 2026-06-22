MONSTA X・キヒョン、3年9カ月ぶりにソロカムバック！新アルバム『BORDERLINE』リリースへ | RBB TODAY

MONSTA Xのキヒョンが、約3年9カ月ぶりにソロアーティストとして帰ってくる。

所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは6月21日、MONSTA Xの公式SNSを通じて、キヒョンの2ndミニアルバム『BORDERLINE』のカミングスーン映像を公開した。

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映像には、飛行機の搭乗ゲートやチケット発券カウンター、空港の電光掲示板などが次々と映し出され、まるで新たな旅の始まりを告げるかのような雰囲気が漂う。

また、映像の随所に登場する「KIHYUN AIRLINE」の文字をはじめとした象徴的なオブジェは、今回のアルバムのコンセプトやメッセージにさまざまな解釈を生み出し、ファンの期待を高めている。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

今回のソロカムバックは、2022年10月にリリースされた1stミニアルバム『YOUTH』以来、約3年9カ月ぶりとなるだけに、大きな関心が寄せられている。

キヒョンは2015年にMONSTA Xのメインボーカルとしてデビューして以来、圧倒的な歌唱力と繊細な表現力、ジャンルを問わない幅広い音楽性で高い評価を受けてきた。

さまざまなジャンルの楽曲を自身のスタイルで歌いこなし、音楽フェスティバルやライブでも唯一無二の存在感を発揮。また、数々のドラマOSTにも参加し、ボーカリストとしての地位を着実に築いてきた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

グループ活動ではMONSTA Xならではの力強いエネルギーと抜群のチームワークを、ソロ活動では自身ならではの感性とボーカルの魅力を披露してきたキヒョン。 約3年9カ月ぶりにリリースされるソロアルバム『BORDERLINE』に、ファンの期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

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