人気アイドルと“激似”の韓国俳優、11歳下妻へのプロポーズが再注目「映画のようにするのが当然だと…」 | RBB TODAY

俳優ナムグン・ミンが、妻の女優チン・アルムへの映画のようなプロポーズの秘話から、冷蔵庫のなかの愛妻家の一面まで公開し、和やかな雰囲気を作り上げた。

去る6月21日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』には、ナムグン・ミンが出演し、妻のチン・アルムとの結婚の裏側を伝えた。

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最近、チン・アルムの妊娠が公表され、結婚4年目にして親になる準備をしているなか、ナムグン・ミンのロマンチックな一面が再び注目を集めた。

同日、過去に話題になったナムグン・ミンのプロポーズ動画が言及された。当時、彼はチン・アルムと食事中に「君にしてほしいことがある」と自然に指輪を渡し、予想外の瞬間に繰り広げられたサプライズプロポーズは、まるでドラマのワンシーンのようだという反応が寄せられた。

番組MCらが、「自ら企画したプロポーズだったのか」と尋ねると、彼は「幼い頃からハリウッド映画をたくさん観てきた。映画のようなプロポーズを当然のことと考えていた」と答え、目を引いた。無頓着を装って、さりげなく渡すスタイルであるが、そのなかに自分ならではのロマンチックな計画が込められていたのだ。

プロポーズの秘話とともに公開された冷蔵庫もやはり、彼の結婚生活を垣間見ることができるポイントであった。

彼は「1人で使っている冷蔵庫ではない。妻と一緒に使っている」として、「僕の持分は5％だけで、95％は妻だ」と打ち明け、笑いを誘った。

（写真＝JTBC）2枚目：ナムグン・ミン

冷蔵庫のなかには、ブロッコリー、トマト、きゅうりなど、ナムグン・ミンの健康のための食材が綺麗に整理されており、賞味期限のラベルまで貼られていて、感嘆を誘った。

ナムグン・ミンは、「妻が気を配ってくれたものが3％は入っているようだ」と冗談を言いながらも、チン・アルムの細やかな気遣いが至る所にあることを隠さなかった。

特に、妻お手製のお弁当の話も目を引いた。彼は、「妻が保冷バッグに氷まで入れて、お弁当を持たせてくれる」と伝え、愛情をあらわにした。

続けて、「少し食べただけでも太る方なので、重要なシーンの撮影が終わってから（2人で）外出することもある」と明かし、俳優としての徹底した自己管理の裏に、妻の心強いサポートがあることを暗示した。

なお、1978年生まれのナムグン・ミンは、11歳年下のモデル兼女優チン・アルムと長い公開恋愛の末に、夫婦となった。最近、ボーイズグループNCTのジェミンと似ていることでも話題になった。

番組の放送後、視聴者たちは「ナムグン・ミンは本当に愛妻家だ」「プロポーズも映画のようで、冷蔵庫もロマンチックだ」「チン・アルムが惚れるのもわかる」「お弁当の話をする姿からも愛情が感じられる」「プレパパのナムグン・ミンがさらにかっこよく見える」といった反応を見せた。

（記事提供＝OSEN）

◇ナムグン・ミン プロフィール

1978年3月12日生まれ。1999年のドラマ『君の夢を広げろ』（原題）でデビュー。デビュー初期はペ・ヨンジュンに似ていることから、“リトル・ペ・ヨンジュン”と呼ばれたことも。優れた演技力とビジュアルで俳優として頭角を現し、2017年に主演したドラマ『キム課長とソ理事～Bravo! Your Life～』がヒットして人気俳優に。2020年にドラマ『ストーブリーグ』の好演が認められてSBS演技大賞で大賞を受賞。翌2021年には『黒い太陽～コードネーム：アムネシア～』でMBC演技大賞の大賞を受賞し、名実共に韓国のトップ俳優となった。

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