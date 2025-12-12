ILLIT、『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY』表紙に登場！ホリデールックで放つ“ネオ・カワイイ”魅力 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）がファッションメディアで、ホリデーシーズンを彩るロマンチックでありながらもクールな魅力を発揮した。

ベルリン発のファッションメディア『HIGHSNOBIETY JAPAN』は本日（12月10日）、ILLITとラグジュアリーブランド「VALENTINO」が共にした『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY』の表紙を公開した。

公開された表紙イメージでは、クールなホワイトバックの中で、ILLITのメンバーたちがモノトーンのコントラストが際立つラグジュアリーなルックを披露している。ドールのような愛らしさの中にも強い眼差しとモードな存在感を放ち、華やかさとクールさが共存する唯一無二のビジュアルを完成させた。

VALENTINOのホリデーコレクションをまとい、「カワイイ・ロマンティック」を表現した撮り下ろし写真やインタビューは、12月19日（金）発売の『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY』で見ることができる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

デビュー曲『Magnetic』が世界的大ヒットを記録したILLITは、デビュー直後の昨年3月から、音楽シーンのみならずファッション界からも熱い視線を集めている。

日本では、昨年5月に「Rakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER」、今年9月に「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」と、2年連続で日本最大級のファッションイベントに出演。さらに、『VOGUE JAPAN』（デジタル）、『ViVi』、『non-no』、『NYLON JAPAN』といった人気ファッションマガジンの表紙を次々と飾り、そのたびに大きな話題を呼んできた。

「夢かわ」からハイファッションまで見事に着こなす彼女たちのビジュアルセンスと影響力は、すでに次世代のファッションアイコンとして確固たる地位を築いている。

ILLITは年末にかけて、15日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』、30日にTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日に『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定している。特に『第76回NHK紅白歌合戦』への2年連続出場は、K-POP第5世代グループで初にして唯一の快挙であり、ILLITの日本での根強い人気を立証している。

音楽からファッションまで、多方面で活躍するILLITから、ますます目が離せない。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】ウォンヒ、制服風ワンピで“初恋”ビジュ

■【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】イロハ、ヒロイン感満載の海辺SHOT