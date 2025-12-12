Stray Kids、2025年ワールドツアー成績で世界「TOP10」にランクイン！K-POP最高順位を記録 | RBB TODAY

Stray Kidsが、2025年に開催したワールドツアーの成果により、世界トップ10入りを果たした。

米ビルボードが12月9日に発表した年間チャート「2025 Year End Charts」によると、Stray Kidsはワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE＞」で、「Top Tours 2025」（集計期間2024年10月1日～2025年9月30日）10位にランクインした。これは、2025年におけるK-POPアーティストの中で最高順位となる。

同ツアーは、香港およびラテンアメリカ5都市、北米10都市、ヨーロッパ6都市で計31公演を開催し、約130万枚のチケットを販売した。このチャートにはStray Kidsのほか、コールドプレイ、ビヨンセ、ケンドリック・ラマー＆SZA、ザ・ウィークエンド、シャキーラといった世界的アーティストが名を連ねている。

Stray Kidsは“自己最大規模”を誇る今回のツアーで、K-POPアーティストとして数々の“初”と“最高”の記録を打ち立てた。 米ビルボード「Top Tours 2025」に集計された31公演のうち、ラテンアメリカ、北米、ヨーロッパの21地域で行われた29公演は各地域を代表する大規模スタジアムで開催され、そのうち11会場がK-POPアーティスト初の公演となった。特に、フランス・パリのスタッド・ド・フランスでは、K-POP史上最大規模かつ最多観客という新記録を樹立した。

10月、米コンサート専門誌『Pollstar』が発表した「Top 20 Global Concert Tours」でも、Stray KidsはK-POPアーティストとして最高位となる2位を記録した。同チャートは地域別の平均チケット興行収入を基準に算出され、ビヨンセに次ぐ成績を収めた。

『Pollstar』は「『dominATE』ツアーは2025年において、ビヨンセに次いで2番目に成功したグローバルツアーに選ばれた。アルバムでもリリースのたびに自己記録を更新しており、11月にリリースした『DO IT』では「『Billboard 200」史上唯一、8作品連続で初登場1位を達成したグループとなった」と伝えた。

また、米音楽誌『Rolling Stone』も「2025年のK-POP史に残る10の瞬間」という記事で、Stray Kidsの成果に注目し、「“K-POPメガグループ”Stray Kidsは、今年も新たな記録を更新した」と紹介した。

