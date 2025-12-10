韓国人気タレントの“暴力団関与説”暴露者、強気の姿勢を示し続ける「法的措置を避けない」 | RBB TODAY

コメディアンのチョ・セホの“暴力団関与説”を提起したネットユーザーA氏が、追加の写真を公開し、「法的措置を避けない」と伝えた。

12月10日、A氏は自身のSNSに「最近、私が公開した内容によって多くの関心と議論が発生している。応援と批判の両方を謙虚に受け止めるが、私が明らかにしようとした目的は最初から最後までただ1つだった。まさに違法賭博問題とそれによる被害を知らせ、正そうとするものだった」と綴った。

これに先立ってA氏は、チョ・セホが違法賭博サイトの運営やマネーロンダリングなどの疑いを受けている暴力団の実力者チェ氏と格別な関係だと主張してきた。

チョ・セホがチェ氏から高価なプレゼントをもらってお酒を飲んだり、暴力団の一員が運営するフランチャイズ店を宣伝したりしたという。これとともに、チョ・セホとチェ氏の親密な姿が盛り込まれた写真を証拠として公開した。

これに対し、チョ・セホ側は公式コメントを通じて、チェ氏とはイベントとテレビ活動の過程で知り合った単なる知人であり、金品の授受などに関しては事実ではないと釈明した。

すると、A氏は「明日賭博資金のマネーロンダリングについて情報提供をたくさん受けたので、それを一度公開する。私が好きなコメディアンのチョ・セホ氏もずっと告訴するとだけ言わずに、男らしく釈明して」と追加の暴露を予告した。

こうしたなか、チョ・セホは12月9日、出演中だったtvN『ユ・クイズON THE BLOCK』とKBS2『1泊2日』シーズン4を自ら降板すると立場を明らかにした。

ただし、「チョ・セホ氏と所属事務所は、今回の事案について、より厳重に対応しようと思う。チョ・セホ氏をめぐる誤解を解消し、失墜したイメージを回復するための法的対応は今後より迅速かつ強硬に進めていく予定だ」と伝えた。

すると、A氏は「今回の降板は決して容易ではない選択だったと判断され、このような決断については尊重と拍手を送りたい」として、「今回の事案へのチョ・セホ氏の態度と責任を負おうとする姿を見て、今後チョ・セホ氏に関連する資料は外部に共有せずに個人的にのみ保管する予定」と暴露を止めることを予告した。

しかしその後、一部の人々からA氏がチョ・セホ側から金銭を受け取って合意したのではないかという疑惑が提起され、これにA氏は今回の文章を通じて、「私は誰にも金銭的要求をしたことがなく、金銭的な提案やその代価となる行為に関与したことは一度もない」と反論した。

また、A氏は「最近、チョ・セホ氏および所属事務所の関係者が私への法的対応に言及した状況を確認した。これに対する私の立場は明確だ。私はいかなる法的措置も避けないし、事実と異なる主張に対しては法的手続きを通じて明確にする。この過程で不利益や身辺上の憂慮を甘受しなければならないことが生じても、事実を正すために最後まで対応する」と強調した。

続けて、「私が提起した内容と関連して事実と異なる主張が繰り返されたり、一方的な法的対応だけを言及したりするならば、私はいつでも証明可能な事実に基づいて対応する」と述べた。これとともに、チョ・セホ夫妻と見られる写真をぼやけた状態に編集し、公開した。

A氏が初めて暴露を行った際、「チョ・セホは結婚前、現在の妻とチェ氏の家を紹介しながら、飲み会をした写真を持っている」として、チョ・セホがチェ氏との親交を否認する場合、この写真を公開するという意思を明らかにした。

このようななか、A氏はチョ・セホに警告を与えようと、ぼやけた状態に編集したチョ・セホ夫妻の写真を公開したものと推定されている。

A氏の投稿全文は、以下の通り。

最近、私が公開した内容によって多くの関心と議論が発生しています。

応援と批判の両方を謙虚に受け止めますが、私が明らかにしようとした目的は最初から最後までただ1つでした。

それは違法賭博問題とそれによる被害を知らせ、正そうとすることでした。

私はその過程で確認された事実を根拠に、問題を提起してきました。

そして再度はっきりと申し上げます。

私は誰にも金銭的要求をしたことがなく、金銭的提案や代価を伴う行為に関与したことは1度もありません。

最近、チョ・セホ氏および所属事務所の関係者たちが、私への法的対応に言及した状況を確認しました。

これに対する私の立場は明確です。

私はいかなる法的措置も避けませんし、事実と異なる主張に対しては法的手続きを通じて明らかにします。

私がこの過程で不利益や身辺上の憂慮を甘受しなければならないことが生じても、私は事実を正すために最後まで対応します。

私は特定の個人を中傷したり、攻撃したりするために動いたのではありません。

ただ、問題があれば検証され、明らかにされるべきだという原則の下で行動してきました。

私は今後、不必要な追加の暴露やチョ・セホ氏に関する発言はしません。

ただし、私が提起した内容と関連して事実と異なる主張が繰り返されたり、一方的な法的対応のみを言及したりするのであれば、いつでも証明可能な事実に基づいて対応します。

そして居昌（コチャン）で活動する組織とその中心人物としてされているチェ氏と関連した事案だけは、最後まで事実を明らかにするために対応することをお知らせします。

