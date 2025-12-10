G-DRAGONの冠番組『Good Day』シーズン2の制作決定！今回も豪華出演陣集まるか | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGONが『Good Day』シーズン2で戻ってくる。

12月10日、制作会社TEOの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「『Good Day』シーズン2が制作される」と公式コメントを発表した。

ただし、TEO側は「現在、企画初期段階でシーズン2が制作されるということ以外に決まったことはない」と慎重に付け加えた。

『Good Day』は、現代のアイコンG-DRAGONがプロデューサーになって1年を輝かせた多様な分野の人物とともにその年を記録できる楽曲を作る音楽プロジェクト番組だ。

去る2～4月、韓国で放送されたシーズン1では『Good Day 2025（Telepathy+By the Moonlight Window）』が音源とミュージックビデオとして公開され、収益金全額が寄付された。

善良な影響力のほかにも、同番組は豪華な出演陣で注目された。バラエティ番組『無限に挑戦』から縁のあるG-DRAGONとキム・テホPD（プロデューサー）の再会はもちろん、コメディアンのチョン・ヒョンドン、デフコン、歌手グァンヒと、『無限に挑戦』で共演したメンバーが出演した。

（写真＝TEO、MBC）G-DRAGON

これに加え、BIGBANGのSOLとD-LITE、俳優イ・スヒョク、チョン・ヘイン、歌手兼俳優イム・シワンなど、G-DRAGONと同じ1988年生まれの芸能界のスターが大勢登場した。

さらに、女優キム・ゴウン、シェフのアン・ソンジェ、ボーイズグループSEVENTEEN、ガールズグループaespaなどが出演し、授賞式級のラインナップを誇った。

俳優キム・スヒョンもまた『Good Day』に出演した。しかし放送途中、彼の未成年交際疑惑が提起され、波紋を呼んだ。

偶然にも『Good Day 2025』のキム・スヒョンのパートのレコーディング直前に同疑惑が提起された。その後、彼は降板し、既存の撮影分はカットされ、レコーディングも最小限に行われた。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

■キム・スヒョン、G-DRAGON冠番組で完全カット

■【画像】G-DRAGON、キム・スヒョンに不快感？SNSで意味深行動

■【写真】G-DRAGON、親友イ・スヒョクとのDM公開「お前バカか」