JUNG KOOK熱愛説の中でも…BTS、米ビルボード「年末決算チャート」を席巻！グループ＆ソロで驚異の成績 | RBB TODAY

BTSが、米ビルボードの年間チャートで圧倒的な存在感を示した。

12月10日、米ビルボードが発表した「年末決算チャート（Year End Charts）」によると、JIMINの2ndソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』がメインソングチャート「ホット100」で57位を記録し、グローバルでの世界的な影響力を証明した。

2024年7月にリリースされた楽曲が、今年の年末決算メインチャートに食い込むという異例の成果を見せた。さらに同楽曲は、年末決算チャート「ストリーミングソング」で29位、アルバム『MUSE』は「ワールドアルバム」で3位を記録した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）JIMIN

『Who』はリリース当時、「ホット100」に14位で初登場し、通算33週チャートインを記録した。また最新の「グローバル（米国を除く）」（12月13日付）で72週連続ランクインを維持し、依然として根強い人気を誇っている。

グループとしての存在感も際立った。2022年にリリースしたアンソロジーアルバム『Proof』が「ワールドアルバム」10位にランクイン。また「ワールドアルバムアーティスト」ではグループが6位を記録した。『Proof』はリリースから3年が経つにもかかわらずチャート上位を維持しており、BTSのブランド力の強さを改めて証明した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

ソロ活動でも各メンバーが多方面で存在感を発揮した。「グローバル200」にはJIMINの『Who』（21位）、JUNG KOOKの『Seven(feat. Latto)』（74位）、JINの『Don't Say You Love Me』（151位）がそれぞれランクインを果たした。

「グローバル（米国を除く）」では、『Who』（17位）『Seven(feat. Latto)』（45位）『Don't Say You Love Me』（116位）、J-HOPEの『Killin' It Girl(feat. GloRilla)』（162位）がランクインした。

「トップアーティスト」では、JIMINが82位を記録。「グローバル200アーティスト」には、JIMIN（41位）、JUNG KOOK（85位）がランクイン。「グローバル（米国を除く）アーティスト」には、JIMIN（37位）、JIN（42位）、JUNG KOOK（69位）、J-HOPE（94位）がランクインし、ソロ活動でも強力な影響力を誇った。

ほかにも、JIMINとJINが「ワールドアルバムアーティスト」でそれぞれ5位、9位を記録した。また、JINは1stソロアルバム『Happy』で「ワールドアルバム」15位、「トップカレントアルバム」50位に入り、確かな人気を証明した。

BTSは、来年の春に新アルバムのリリースと大規模ワールドツアーの開催を予告している。グループ・ソロともに今年の年間チャートで好成績を収めたBTSが、新アルバムでどんな記録を打ち立てるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

