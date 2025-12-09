東方神起・チャンミン、&TEAM・JO×タキと仲良くピース！ほっこり“先輩後輩SHOT”に注目【PHOTO】 | RBB TODAY

東方神起のチャンミンと&TEAMのJO＆タキが、和やかな雰囲気を披露した。

12月9日、チャンミンがMCを務めるYouTubeコンテンツ「トッパプチプ（duckbaphouse）」の公式Xが更新され、収録時の写真が投稿された。

公開された写真には、明るいキッチンを背景に並んで立つチャンミン、JO、タキの姿が収められている。

チャンミンは優しい笑みを浮かべながら手を差し出し、ゲストのふたりを紹介するような余裕ある表情を見せている。一方、JOとタキはそろってピースサインを掲げ、緊張とワクワクが入り混じったフレッシュな表情を見せ、微笑ましい“先輩×後輩”の空気感があふれている。

（写真提供＝「トッパプチプ」公式X）左からチャンミン、JO、タキ

（写真＝「トッパプチプ」公式X）左からタキ、JO、チャンミン

なお、JOとタキがゲスト出演する「トッパプチプ」は、本日（9日）17時より公開されている。

また、JOとタキが所属する&TEAMは、12月31日の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場予定。一方のチャンミンは最近、初の日本ソロツアー「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR～The First Dining～」を成功裏に終了した。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

◇&TEAMとは？ 2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

