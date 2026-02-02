銀座駅構内がBTS・V一色に!? 「パラダイスシティ」広告ジャックを展開　新ビジュアルも世界初公開へ | RBB TODAY

BTSのVが銀座駅構内をジャックする。

株式会社パラダイスセガサミーが展開するアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は、公式アンバサダーを務めるBTSのVを起用した駅構内広告を、2月2日から2月8日までの期間、東京・銀座駅構内にて展開する。

【写真】BTS・V、真夜中デートのお相手は？

パラダイスシティは、3000点以上のアート作品が点在する空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネスなど「静」と「動」の多層的な体験を通じて、訪れる人の感性をひらく韓国最大級の統合型リゾートだ。

本広告は、パラダイスシティのブランドメッセージ「FEEL YOUR PARADISE－それは、夢のような韓国」の世界観を表現している。音楽活動にとどまらず、アートやファッションの分野でも独自の感性を発信し続けるVを起用。ジャンルの枠を越えて表現を広げるVの姿勢が、アートとエンタテインメント、そして感性を刺激する体験を大切にするパラダイスシティの世界観と重なり合い、今回のビジュアル広告が実現した。

広告展開イメージ

アートとエンタテインメントが交差する、静けさと高揚感が共存するムードの中で、Vの自然体でありながらも芯のある佇まいを切り取った。「旅先で自分自身を解き放ち、感性をひらく」という、パラダイスシティならではの体験価値を表現している。

なお、パラダイスシティ内にある屋内型テーマパーク「ワンダーボックス」を背景にしたビジュアルは、今回の銀座駅構内での広告展開にて世界初公開となる。メリーゴーランドとともに軽やかに切り取られた、無邪気さと解放感がにじむVの表情は、ファンならずとも必見の仕上がりだ。

世界初公開となるVの広告イメージ

ビジュアルが描くムードに誘われて、新たな挑戦や変化が訪れる春を前に、パラダイスシティで感性をアップデートするひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。

【ビジュアル広告概要】

掲出期間：2月2日～2月8日

掲出場所：東京・銀座駅構内（東京メトロ銀座駅柱巻広告）

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】「上半身裸？」BTS・V、突然の“深夜投稿”にファン驚愕

■【写真】V、“ベッド写真”が流出？“プライベートショット”に反響続々「やばい…」

■【写真】どこまでかっこよくなるの…V、ジムで鍛錬後のがっしり体型披露！血管浮き出る腕に注目