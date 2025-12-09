女優ハン・ソヒ、自らデザインした“コラボスニーカー”公開！卓越したセンスに「かわいい」「何でもできる」と反響 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが、並外れたファッションセンスとデザイン力を同時に発揮した。

ハン・ソヒは12月8日、インスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

公開された写真には、スポーツブランド「FILA」とコラボし、自らデザインに参加した「ハン・ソヒ コラボレーションエディション」のスニーカーを着用した姿が写っている。

写真の中のハン・ソヒは、カジュアルながらも洗練されたスタイルを見事に着こなし、圧倒的なビジュアルを披露。特に彼女が履いているスニーカーは、単なるコラボ商品ではなく、ハン・ソヒ自身がデザインに関わった限定モデルとして知られており、その特別感でさらに注目を集めている。

投稿を見たファンからは「今すぐ欲しい」「スニーカーもハン・ソヒも全部かわいい」「デザインまでできるなんて…本当に何でもできるね」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

なお、ハン・ソヒは親友として知られる女優チョン・ジョンソと共に映画『PROJECT Y』に出演しており、来年１月に公開を控えている。同作は、底辺で生きる2人の友人がゴールドバーをめぐり、別の世界を夢見る物語を描いた作品だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

