入隊を控えるカン・ダニエル、スペシャルアルバムリリース決定！ファンへの特別な贈り物に | RBB TODAY

歌手カン・ダニエルがスペシャルアルバムをリリースし、2025年を締めくくる。

所属事務所ARAは公式SNSを通じて、カン・ダニエルのスペシャルアルバム発売を予告し、新たな音楽に対する期待を高めた。アルバムタイトルは『PULSEPHASE』で、リリース日は12月12日と発表された。

今回のアルバムは、ファンの期待をさらに高めている。カン・ダニエルは12月13日から、入隊前最後のファンコンサート「RUNWAY：WALK TO DANIEL」を開催する。より多くのステージを届けたいという思いから、ファンミーティング形式を格上げしたイベントであり、新しいステージと楽曲を“ファンに最初に届ける場”となるだけに、特別な思いが込められている。

カン・ダニエルはこれまで、ソウルを皮切りに日本、アジア、ヨーロッパ、北米、南米を巡るワールドツアーを成功させ、グローバルな影響力を改めて証明してきた。世界中のファンから熱い支持を得ている中でリリースされる今回のスペシャルアルバムは、彼の音楽キャリアにおける重要な節目となる見込みだ。

ポスターの公開だけでも強烈なインパクトを与えている新アルバム『PULSEPHASE』は、12月12日のリリースに向けて順次ビジュアルが公開され、作品に込められた意味が明かされていく予定だ。

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。

