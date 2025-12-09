BTS・JUNG KOOK、日・英・韓『Rolling Stone』共同企画トップバッターに！“グローバルスター”の存在感 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、音楽雑誌『Rolling Stone』のグローバルプロジェクトの初代ランナーに抜擢された。

音楽専門媒体『Rolling Stone』は最近、JUNG KOOKとともに制作した単独カバーイメージを公開した。今回のグラビアは、ローリングストーン史上初めて韓国・イギリス・日本の3カ国が協力して制作したプロジェクトだ。JUNG KOOKはそのトップバッターに選ばれ、“グローバルポップスター”としての存在感を改めて証明した。

JUNG KOOKは韓国・イギリス・日本版『Rolling Stone』の紙面カバーを飾り、誌面には写真とともに、これまでの活動や音楽的方向性、ビジョンを語ったインタビューが掲載された。特に、韓国のソロ歌手が『Rolling Stone UK』のカバーモデルを務めたのはJUNG KOOKが初となる。

彼の写真は、『Rolling Stone』のアメリカ、フランス、インド、フィリピン、中国のデジタルカバーとしても公開された。計8カ国の紙面・デジタルカバーを同時に飾り、その圧倒的なブランドパワーを示した。

インタビューでJUNG KOOKは「今は新たな飛躍の時期だ。新しい挑戦をしながら進化し続けようと思う。だからこそ、自分の中にある多様な姿を見せたい。流れに流されるのではなく、流れをつくるアーティスト、限界のないアーティストになりたい」と語った。

なお、最近JUNG KOOK名義でリリースされたソロ曲のSpotify累計ストリーミング数が100億回を突破した。韓国ソロ歌手として史上初の100億ストリーミング達成だ。また、ソロシングル『Seven (feat. Latto)』は、韓国アーティストの単一楽曲として初めて26億回の累計再生数を突破した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

