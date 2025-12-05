パク・ソジュン、フードカルチャー誌『RiCE』の表紙に初登場！ウイスキー造りへの熱い思いを語る | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、12月5日発売のフードカルチャー誌『RiCE』2026年1月号で、同誌初となるウイスキー特集の表紙を飾った。

『RiCE』で海外俳優が表紙を務めるのは今回が初。現在パク・ソジュン自身もウイスキー造りに取り組んでおり、その活動が今回の起用につながった。

巻頭特集では、パク・ソジュンがウイスキー製造のパートナーとしてタッグを組む「尾鈴山蒸留所」黒木信作氏との対談を掲載。 ウイスキー「26 Twenty-Six」の造り手としての2人の想いや、ウイスキーとの接し方など、興味深い充実した内容が展開される。

詳細は『RiCE』最新号「ウイスキーで時間旅行～WHISKY TIMES」（ライスプレス）で確認してほしい。

また、パク・ソジュンが“26歳の初心”をボトルに込めた新たな挑戦も本格的に始動している。

ウイスキー「26」シリーズは、パク・ソジュンがクリエイター・アンバサダーを務め、「百年の孤独」で知られる黒木本店が立ち上げた尾鈴山蒸留所が製造、株式会社STARBASE がクリエイティブ・ブランディングをそれぞれ担当している。

先月11月14日には、STARBASEとパク・ソジュンによる合弁会社「株式会社1216」の設立、そしてウイスキーシリーズ「26」の最新ボトルとなる『26 Twenty-Six【2025 Edition】』の発売を記念したイベントが開催され、大きな話題となった。

パク・ソジュンの想いが詰まったウイスキー「26」。 ぜひこの機会に、その奥深い味わいを体験してみてほしい。

商品概要

商品名：26 Twenty-Six【2025 Edition】

種類：ウイスキー

原材料名：モルト、スピリッツ

アルコール分：43％

内容量：700ml

原料地名：国内製造（スピリッツ）

税込価格：16,500円

税抜価格：15,000円

製造者：株式会社尾鈴山蒸留所（宮崎県）

発売元：株式会社1216

販売情報

Store Info：YEN TOWN MARKET

※オンラインストア限定販売

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

■【写真】パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身を思いきり公開

■【写真】パク・ソジュン、BTS・Vらと変装なしで夜散歩

■【写真】「抱きしめてほしい…」パク・ソジュン、“肉体美”で悩殺