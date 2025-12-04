最も“ブランド価値”が高いK-POP新人アイドルは誰？12月の個人ブランド評判TOP10公開 | RBB TODAY

新人アイドル個人ブランド評判（2025年12月）のビッグデータ分析結果が公開された。

韓国企業評判研究所は、2025年11月4日～12月4日の期間に新人アイドルグループ関連のブランドビッグデータ 449万5159件を抽出し、分析を行った。これは、11月に集計された 569万4794件と比較すると 21.07％減少した数値となる。

ブランド評判指数とは、消費者のオンライン上での行動傾向がブランド消費に与える影響を測定するため、ビッグデータを基に算出される指標だ。新人アイドル個人ブランド評判の分析では、肯否評価、メディア露出、消費者関心、コミュニケーション量などを測定し、ブランド評判モニターによる定性的評価も含まれている。

今回の調査で1～3位にランクインしたのは、TWS・ドフン、ILLIT・ウォンヒ、Hearts2Hearts・イアンの3人だった。

（写真提供＝OSEN）ドフン

まず 1位のTWS・ドフンは、参加指数8万7991、メディア指数5万8566、コミュニケーション指数7万8691、コミュニティ指数5万7179を記録し、ブランド評判指数は 28万2427。前月（12万4425）から 126.99％の大幅上昇となった。

2位のILLIT・ウォンヒは、参加指数7万2092、メディア指数4万8215、コミュニケーション指数9万1159、コミュニティ指数5万2675で、ブランド評判指数は 26万4141。前月（43万3881）より 39.12％減少した。

3位のHearts2Hearts・イアンは、参加指数7万2409、メディア指数4万3923、コミュニケーション指数6万2181、コミュニティ指数5万980を記録し、ブランド評判指数は 22万9493。前月（44万7645）と比べ 48.73％減少となった。

（写真提供＝OSEN）ウォンヒ

（写真提供＝OSEN）イアン

新人アイドル個人ブランド評判は、ボーイズグループとガールズグループを統合したカテゴリで評価され、「参加指数」「メディア指数」「コミュニケーション指数」「コミュニティ指数」を基に総合的に算出される。

2025年12月の新人アイドル個人ブランド評判TOP10には、 TWS・ドフン、ILLIT・ウォンヒ、Hearts2Hearts・イアン、CORTIS・ゴンホ、Hearts2Hearts・ジウ、ILLIT・ミンジュ、MEOVV・アンナ、TWS・シニュ、Hearts2Hearts・ユハ、Hearts2Hearts・ステラが名を連ねた。

韓国企業評判研究所のク・チャンファン所長は「12月の新人アイドル個人ブランド評判ではTWS・ドフンが1位を記録した。新人アイドル個人ブランドカテゴリのビッグデータは前月より21.07％減少しており、ブランド消費は15.79％減、ブランドイシューは16.06％減、ブランドコミュニケーションは24.84％減、ブランド拡散は26.65％減となった」と分析。

さらに「1位のTWS・ドフンは、リンク分析で『かっこいい』『目立つ』『温かい』といった評価が多く、キーワード分析では『TWS』『OVERDRIVE』『音楽番組MC』が上位に挙がった。肯否評価では 87.03％が肯定反応だった」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

■【独自写真】TWS・ドフン、最後の制服姿

■【写真】「透明感えぐい」ILLIT・ウォンヒ、“毛穴ゼロ”の至近距離SHOT

■【写真】Hearts2Hearts・イアン、“ヘソ出し”始球式