からやま、“油淋鶏”や“チキン南蛮”など人気定食が200円引き！5日から3日間限定で開催 | RBB TODAY

からあげ定食専門店「からやま」が12月5日から7日までの3日間、年末大感謝祭を開催する。期間中は「からやま定食(4個)」をはじめとする人気の定食4品を通常価格より200円引きで販売する。また、単品のからあげ2種は1個100円(税込110円)の特別価格で提供する。

からやま「年末大感謝祭」

油淋鶏定食 通常価格850円(税込935円)→感謝祭価格650円(税込715円)

対象となる定食は「からやま定食(4個)」が通常790円(税込869円)のところ590円(税込649円)、「油淋鶏定食」が通常850円(税込935円)のところ650円(税込715円)、「チキン南蛮定食」が通常890円(税込979円)のところ690円(税込759円)、「ねぎおろしからあげ定食」が通常930円(税込1023円)のところ730円(税込803円)となる。

チキン南蛮定食 通常価格890円(税込979円)→感謝祭価格690円(税込759円)

単品では看板商品の「カリッともも」が通常140円(税込154円)のところ100円(税込110円)、「極ダレからあげ」が通常150円(税込165円)のところ100円(税込110円)で販売する。

ねぎおろしからあげ定食 通常価格930円(税込1,023円)→感謝祭価格730円(税込803円)

「カリッともも」は数種類の醤油をベースに、ニンニクや生姜を使わず鶏本来の旨みを引き出す「秘伝のタレ」にじっくり漬け込み、外はカリッと中はジューシーに仕上げたからあげだ。

カリッともも 1個 通常価格140円(税込154円)→感謝祭価格100円(税込110円)

極ダレからあげ 1個 通常価格150円(税込165円)→感謝祭価格100円(税込110円)

販売期間は2025年12月5日(金)から12月7日(日)までの3日間。国内の一部店舗を除く「からやま」で実施する。期間中は上記定食4品と惣菜2点のみの販売となり、割引券は利用できない。デリバリーは対象外となる。店内飲食だけでなくテイクアウトも対象となる。