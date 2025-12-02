「MAMA」大賞＆ビルボード“世界初”の快挙も…Stray KidsをJ.Y. Parkが大絶賛！「誇りに思う」 | RBB TODAY

JYPエンターテインメント代表であり、韓国の大衆文化交流委員会の共同委員長でもあるパク・ジニョン（J.Y. Park）が、所属アーティストStray Kidsを絶賛した。

12月2日、パク・ジニョンは自身のSNSにStray Kidsの写真を投稿し、「I'm just running out of superlatives...（もうこれ以上の褒め言葉がなくなってきている）」と感嘆のコメントを残した。

続けて「Stray KidsはJYPに大賞をもたらし、会社の誇りを高めてくれるグループになった。ありがとう、誇りに思うし、おめでとう」と祝福のメッセージを伝えた。

さらにパク・ジニョンは、Stray Kidsのファン“STAY”に向けても「Your relentless support is truly amazing♡（皆さんの絶え間ないサポートは本当に素晴らしいです）」と感謝を表した。

（写真＝パク・ジニョンInstagram）

所属事務所JYPエンターテインメントによると、Stray Kidsは11月21日に発売した新アルバム『SKZ IT TAPE “DO IT”』で、12月6日付の米ビルボード・メインアルバムチャート「Billboard 200」で1位を獲得した。

これは、前週まで7週連続1位を維持していた世界的スター、テイラー・スウィフトの独走を止めた快挙として現地でも注目を集めている。これによりStray Kidsは、1956年のチャート開始以来“8作連続初登場1位”を達成した世界初のアーティストとなった。

またStray Kidsは、11月29日に香港・ケイタックスタジアムで開催された「2025 MAMA AWARDS」で、大賞4部門のうち1つである「ALBUM OF THE YEAR」を受賞。さらにファン投票で選ばれる「FANS' CHOICE MALE TOP 10」でもトロフィーを獲得し、2冠を達成した。

（記事提供＝OSEN）

