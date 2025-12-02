ILLIT、日本の年末音楽番組に引っ張りだこ！紅白・FNS歌謡祭・CDTVなど続々出演決定 | RBB TODAY

ILLITが、日本の年末音楽番組に相次いで出演する。

12月2日、所属事務所BELIFT LABによると、ILLITは12月15日に放送される音楽番組「CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP」（TBS）への出演が決定したと発表された。

「CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP」は、その年に活躍したアーティストが特別ステージを披露する番組で、ILLITは2年連続の出演となり、日本での高い人気を再び証明した。今年の出演アーティストの中でK-POPガールズグループはILLITのみだ。

ILLITは「CDTV」のほかにも、12月10日の「FNS歌謡祭」（フジテレビ）、12月31日の「第76回紅白歌合戦」（NHK）など、日本の代表的な年末音楽番組に相次いで出演する。9月の日本正式デビュー以降、急速にファンダムを拡大してきた彼女たちの存在感を示すラインナップとなった。

今年、ILLITは日本の音楽市場で本格的に活動を展開し、大きな成果を挙げた。2月に映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌としてリリースされた『Almond Chocolate』は、日本の音源チャートで“逆走ヒット”を記録した。公開から5か月で累計5000万再生を突破し、日本レコード協会ストリーミング部門「ゴールド」認定を受けた。

また、9月にリリースした日本1stシングル『時よ止まれ』は、オリコンやBillboard JAPANなど主要チャートの上位を席巻した。

最近リリースされた1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』も世界中で大きな反響を呼び、タイトル曲はSpotify「デイリートップソング・グローバル」（11月27日付）にチャートインを果たした。韓国、日本、シンガポール、マレーシアなど各国の「デイリートップソング」チャートでも好成績を収めている。

『NOT CUTE ANYMORE』は、トレンドに敏感な10～20代を中心にブームの兆しを見せており、インスタグラムでの使用回数が急増している。インスタグラムの「リール人気上昇オーディオ」ランキングで1位を記録して以降上位を維持し、楽曲を使用したショート動画は公開から1週間で1万4000件を突破した。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

