FRUITS ZIPPER、初の韓国公演が大成功！韓国語アレンジのパフォーマンスにファン熱狂 | RBB TODAY

日本の人気ガールズグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が、デビュー初となるアジアツアーを成功裏に締めくくった。

FRUITS ZIPPERは、11月29日にソウル・光云（クァンウン）大学の東海文化芸術館で、アジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 “We are FRUITS ZIPPER”」（以下、「We are FRUITS ZIPPER」）を開催し、韓国のファンと直接対面した。

「We are FRUITS ZIPPER」は FRUITS ZIPPERがデビュー後初めて開催するアジアツアーで、台北、上海を巡り、韓国でフィナーレを飾った。

（写真＝KAWAII LAB.）

この日の公演は、今年1月にリリースされた15thデジタルシングルのタイトル曲『かがみ』で幕を開けた。メンバーは「アンニョン！（こんにちは）」と挨拶しながら、韓国のファンのために歌詞の一部を韓国語にアレンジするなど、格別なファン愛を届けた。

続いてFRUITS ZIPPERは、ユーチューブでMV再生数1000万回を突破した『ぴゅあいんざわーるど』や、日本の人気アニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌に起用された『はちゃめちゃちゃライフ！』を披露し、会場の熱気を一段と高めた。

また、『RADIO GALAXY』『We are Frontier』『Re→TRY & FLY』などの主要楽曲に加え、TikTokで累計30億再生を突破した大ヒット曲『わたしの一番かわいいところ』やグループの代表曲『NEW KAWAII』まで、多彩で個性あふれるパフォーマンスを展開し、ファンから大歓声が上がった。

公演はアンコール2曲を含む全19曲の豪華セットリストで構成され、公演終了後には“お見送り会”が開催され、来場したファン一人ひとりに感謝の気持ちを直接伝えた。

なお、FRUITS ZIPPERは、アソビシステムのアイドル発掘・育成プロジェクト「KAWAII LAB.」から2022年4月にデビューした7人組ガールズグループ。「原宿から世界へ」をスローガンに掲げ、文化が交差する個性豊かな街・原宿から“NEW KAWAII”を世界に発信している。

Z世代から熱い支持を受けるFRUITS ZIPPERは、1stシングル『わたしの一番かわいいところ』で日本レコード大賞「最優秀新人賞」を受賞。2024年には日本全国12都市を巡るホールツアーを成功させ、1stアルバム『NEW KAWAII』で日本レコード大賞「優秀作品賞」を獲得し、大きな存在感を示した。

さらに、今年12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場が決定し、2026年2月には東京ドームでの初公演も予定されている。

（記事提供＝OSEN）

