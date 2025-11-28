LE SSERAFIM・宮脇咲良、表参道のカフェに来店！洗練された佇まいで視線を独占「完璧です…」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、表参道を訪れた。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京・表参道にオープンしたファッションブランド「Ami Paris」のポップアップストア＆カフェを訪れた宮脇の姿が収められている。

宮脇は、グレーのニットカーディガンに白シャツをレイヤードし、ひざ下丈のフレアスカートを合わせたコーディネートを披露。黒髪のショートヘアが洗練された装いとマッチし、上品で清楚な雰囲気を放っている。

この投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い！」「大好き」「どの角度も美しすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、2026年1月31日・2月1日に蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN SEOUL」を開催する予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。一方で、運動音痴な一面も。

