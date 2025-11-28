NHK紅白歌合戦に初出場予定のaespa・ニンニン、香港火災に心痛める思い「どうか必ず安全に…」 | RBB TODAY

大みそかのNHK紅白歌合戦に初出場するガールズグループaespa（エスパ）のニンニンが、香港の火災惨事に心を痛める思いを伝えた。

ニンニンは11月27日、自身のインスタグラムに中国語で「皆さんが無事であることを願います。どうか必ず安全に注意してください。消防士の方々に敬意を表し、犠牲となった方々のために黙祷を捧げます」と投稿した。

ニンニンは中国出身のメンバーだ。

香港では11月26日、北部・大埔の高層マンション群で大規模火災が発生した。

11月28日、香港政府は少なくとも94人の死亡が確認されたと発表。約280人の行方がわかっていない。火災はほぼ鎮火しており、救助隊は行方不明者の捜索を続けている。

今回の火災により、香港で11月28日に開催を控えていたK-POP授賞式「MAMA AWARDS」にも緊張が走った。

一部で中止説も流れたが、公演を主催するCJ ENMは「華やかな演出よりも、慰めと希望を伝える公演となるよう、全体的な舞台構成と進行に慎重を期して準備している」とし、公演を強行することを発表した。

なお、ニンニンが所属するaespaも「MAMA AWARDS」に出演する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

■【写真】ニンニン、夜のプールで大胆過ぎる“水着姿”に

■【画像】aespaの紅白初出場に批判拡大 “原爆ライト”投稿で反対署名が続く

■【写真】ニンニン、“何も着てないような”大胆衣装で悩殺