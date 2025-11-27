RIIZE、新曲『Fame』に海外メディアからの絶賛続々！「“名声”という概念を覆した」と高評価 | RBB TODAY

RIIZEの最新シングル『Fame』に、海外メディアからの高い評価が相次いでいる。

今回のシングルには、激しい感情を描いた“エモーショナルポップ”であるタイトル曲『Fame』のほか、静寂感を最大限に引き出した『Something’s in the Water』、ドラマチックな展開が印象的な『Sticky Like』の全3曲が収録されている。

RIIZEの成長過程の裏側に焦点を当て、メンバーの率直な感情を込めた作品として話題を集めている。

英音楽誌『Rolling Stone UK』は、タイトル曲『Fame』について「“エモーショナルポップ”という枠の中で多彩な音楽を披露してきたRIIZEが、この曲で“名声”という概念を覆した」と評価し、「RIIZEは年末が近づく時期であるにもかかわらず、自分たちのペースを緩めなかった」と紹介し、注目を集めた。

また、英雑誌『DAZED』は「どの視点から見ても『Fame』は驚くべき成果だ」と絶賛し、「イメージコンセプトも従来とは異なり、収録された3曲の雰囲気も完全に対照的だ。RIIZEの音楽的カラーを理解したと思った瞬間、彼らはその枠を軽々と飛び越え、まったく別の姿を見せてくれる」と評価した。

さらに、米メディア『Sweety High』は今回のシングルを「新たな感性の章（New Emotional Chapter）」と表現し、「『Fame』はこれまでの楽曲との対比を生み、RIIZEのスタイルを大きく拡張した。彼らは従来の明るくグルーヴィーなサウンドから、より原始的でリアルなサウンドへと進化させた」と伝えた。

なお、RIIZEは、本日（27日）午後6時にYouTubeチャンネル「1the K Originals」のコンテンツ「1the KILLPO」に出演し、タイトル曲『Fame』のパフォーマンスを披露する予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

