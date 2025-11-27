NewJeans、復帰を控えて“史上初”の快挙！『Ditto』が日本レコード協会「トリプル・プラチナ」認定獲得 | RBB TODAY

NewJeansが、日本で新たな記録を打ち立てた。

11月27日、日本レコード協会の発表によると、NewJeansのシングルアルバム『OMG』収録曲『Ditto』が、2025年10月時点で累計再生数3億回を突破し、ストリーミング部門「トリプル・プラチナ」認定を獲得した。

ストリーミング部門で「トリプル・プラチナ」認定を受けたK-POPガールズグループは、NewJeansが史上初である。K-POP全体に範囲を広げても、この認定を獲得したアーティストはわずか2組しかいない。

2022年12月19日に公開された『Ditto』は、ボルチモアのクラブダンスミュージックをNewJeansの感性で再解釈した楽曲で、幻想的なハミングと柔らかいサウンド、メンバーの温かい歌声が特徴だ。同楽曲は、リリースからわずか6か月で米ビルボード「Hot 100」や英オフィシャルチャート「Singles Top 100」にチャートインし、韓国でも2023年のMelon年間チャート1位を獲得するなど、数々の記録を打ち立てた。

『Ditto』の人気は現在も衰えていない。2025年5月に開催された日本の音楽授賞式「MUSIC AWARD JAPAN 2025」では「Best K-Pop Song in Japan」部門を受賞し、長く愛され続けるNewJeansの音楽の力が改めて証明された。

さらにNewJeansは、『OMG』（2024年8月）、『Hype Boy』（2025年8月）の2曲で「ダブル・プラチナ」（2億回以上）認定を獲得しているほか、『ETA』（2024年5月）、『Super Shy』（2024年5月）、『Attention』（2024年8月）の3曲が「プラチナ」（1億回以上）認定を受けており、圧倒的な人気を示している。

