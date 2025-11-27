ZB1ジャン・ハオ、ソロOST『紅顔為誰開』が世界7地域で1位に！圧巻のグローバル人気を証明 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のジャン・ハオが、世界の主要チャートを席巻している。

ジャン・ハオは11月26日、中国の同名小説を原作としたアニメ『玄界之門』のOST『紅顔為誰開』を全世界へ同時リリースした。

『紅顔為誰開』は、リリース直後にワールドワイドiTunesソングチャートで17位に初登場。さらに、シンガポール・インドネシア・マレーシア・フィリピン・カタール・サウジアラビア・カンボジアの合計7つの国と地域でiTunes「トップソング」1位を獲得し、圧倒的なグローバル人気を証明した。

中国国内での人気も高い。同曲はリリース直後、QQミュージックの急上昇チャート2位、トレンドチャート3位、新曲リアルタイムチャート12位、リアルタイム総合チャート55位にランクイン。さらに、Tencent Music（テンセント・ミュージック）の総合データを集計した「Uni Chart」では11位を記録し、多数のアーティスト中で際立った成果を残した。

『紅顔為誰開』は、「その美しさは誰のために花開くのか」という意味を込めた楽曲で、彼ならではの甘美な歌声で壮大な世界観を作り上げ、作品への没入感を深めた。

ジャン・ハオはこれまでにも、TVINGオリジナル『乗り換え恋愛3』のOST『I WANNA KNOW』、MBCドラマ『月まで行こう』のOST『Refresh!』など、ソロでOSTを発表するたびに、韓国国内外の主要音源チャートで圧倒的なヒットを記録し、グローバルな人気を改めて証明している。

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは現在、ワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW]」を開催中だ。ソウル、バンコク、埼玉、クアラルンプール、シンガポールでの公演に続き、台北（12月6日）、香港（12月19日～21日）へとツアーを展開し、全7地域・12公演を通して世界中のファンと熱く交流する。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。

