RIIZE、新SG『Fame』カムバックショーケース開催！ツアーフィナーレ公演のサプライズ発表にファン熱狂 | RBB TODAY

RIIZEが、新シングル『Fame』のカムバック記念ショーケースを盛況のうちに終えた。

RIIZEは11月24日、新シングル『Fame』リリース1時間前の午後5時からソウル・広津区のYES24ライブホールでカムバック記念ショーケースを開催した。

ショーケースは、ユーチューブおよびティックトックのRIIZE公式アカウントでも同時配信され、ハンドマイクでのライブステージをはじめ、新曲に関連したトークやメンバーの誕生日企画など多彩なコーナーで世界中のファンと交流した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

特に注目を集めたのが、新曲のステージだ。高難度パフォーマンスが光るレイジ（Rage）スタイルのHIPHOPナンバー『Fame』、純粋な恋心をRIIZEらしい感性とパワーで歌い上げた収録曲『Sticky Like』が初披露され、会場は熱気に包まれた。

メンバーたちはシングルへの思いや制作背景も紹介し、『Fame』を「深みのあるRIIZE」と一言で表現。「音楽に精魂込めてたくさんの努力を注いできたぶん、僕たちの歌を初めて聴く方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。もし今回の曲を気に入っていただけたなら、RIIZEのほかの楽曲もぜひ聴いてほしいです」と語り、“エモーショナルポップ”という独自のジャンルへの愛情を示した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

さらに、11月生まれのショウタロウとソヒのためにサプライズ誕生日パーティーも実施された。メンバーと客席を埋めたBRIIZE（ファンダム名）が声を合わせてバースデーソングを歌うと、ケーキの前に立った2人は「BRIIZEと永遠に一緒にいられますように」と願いを込め、温かな時間を過ごした。

この日RIIZEは「これからもBRIIZEの愛と応援を受け続けられるように頑張るので見守っていてください」と感想を述べた。またショーケースの最後には、2026年3月6日～8日にソウル・KSPO DOMEで開催されるワールドツアー「RIIZING LOUD」のフィナーレ公演を予告し、注目を集めた。

なお、RIIZEは本日（25日）SBSパワーFM『ディンディンのミュージック・ハイ』（原題）を皮切りに、26日にKBS Cool FM『パク・ミョンスのラジオショー』（原題）、27日にMBC FM4U『正午の希望曲 キム・シニョンです』（原題）など、各種ラジオ番組に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

