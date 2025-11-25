SHINee・テミン、ラスベガス公演のチケットがわずか10分で完売！絶大な人気を証明 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINeeのメンバー、テミンがアメリカ・ラスベガス公演のチケットを完売させ、海外での人気を再び証明した。

来る2026年1月16日（現地時間）、ラスベガスのドルビー・ライブで開催するコンサート「TAEMIN Live［VEIL］in Las Vegas」が一般販売で全席完売を記録した。

11月25日に行われたチケット販売には、同時接続者数が20万人に達し、約1時間の“待機”が発生し、チケットは販売開始後10分で完売した。

これは去る11月22日、テミンがアメリカNBCの人気トークショー『ケリー・クラークソン・ショー』で、アメリカのビルボード「ワールドデジタルソングセールス」チャート3位を記録したスペシャルシングル『Veil』のステージを公開したことへのアメリカでの熱い反応の延長線といえる。

（写真＝BPMエンターテインメント）テミン

2024年、テミンは初のソロワールドツアー「Ephemeral Gaze」のアメリカツアーでもニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、オークランド、ロサンゼルスの5都市での公演をすべて完売させ、追加席をオープンするなど、爆発的な人気を証明した。

今回のラスベガス公演が行われるドルビー・ライブは、歌手マライア・キャリー、ブルーノ・マーズ、バンドのマルーン5など、世界的アーティストが公演した象徴的なステージで、最先端のドルビーアトモスサウンドシステムを備えていることで有名だ。

テミンの唯一無二のパフォーマンスと完成度の高い歌声が加わり、新しい次元のステージが誕生するものと期待されている。

なお、テミンは12月24～25日、兵庫で日本アリーナツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR＜Veil＞」のフィナーレを飾る予定だ。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

