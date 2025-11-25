ENHYPEN、デビュー5周年記念イベントを開催！ENGENEが選んだ“名曲1位”も披露「これからがもっと楽しみ」 | RBB TODAY

ENHYPENが、ファンと共にデビュー5周年を祝った。

ENHYPENは、11月22日午後11時30分から23日午前5時まで、ソウル・松坡区のロッテワールド・アドベンチャーでデビュー5周年記念ファンイベント「ENHYPEN 5th ENniversary Night」を開催した。

所属事務所BELIFT LABによると、会場には計3000人のENGENE（ファンダム名）が招待された。オンラインライブ配信が行われた1部公演は、インドネシア、日本、アメリカ、中国など世界201の国・地域のファンが視聴した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ENHYPEN、柔らかな雰囲気の『XO (Only If You Say Yes)』と妖艶なオーラを放つ『No Doubt』でギャップのある魅力を発揮し、スタートと同時に会場の雰囲気を一気に盛り上げた。ステージ後には明るい挨拶を交わし、ファンと交流した。さらに、ファンが“ENHYPENの名曲1位”に選んだ『Chamber 5 (Dream of Dreams)』のパフォーマンスを少しだけ披露し、“もう一度見たいENHYPENの瞬間”として選ばれたデビュー後初の音楽番組ステージを共に見ながら温かい雰囲気を作り出した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

また、メンバーは「ENGENEの姿をステージから見たとき」「心のこもった手紙をもらったとき」「自分を見て笑ってくれたとき」など、“ENGENEにときめいた瞬間”を語り、ファンへの愛を表現した。その後、2チームに分かれて「砂の城ゲーム」や、目隠しをして的を狙う「ブラインド射撃バトル」を行い、愉快なチームワークを披露。最後にはメンバー全員が作詞に参加したファンソング『Highway 1009』と、甘いムードの『Polaroid Love』を歌い、1時間の濃密な感動を届けた。

ENHYPENは「今日、皆さんを近くで見ることができて幸せでした。5年間一緒にいてくれてありがとう」と語り、「これまでたくさんの意味深い瞬間がありましたが、これからがもっと楽しみです。皆さんともっと良い思い出を作っていきたいので、ずっと一緒にいてください」と感想を伝えた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

アトラクションを楽しめる2部でも、ENHYPENの愛情が込められた多彩なプログラムが用意された。5周年家族写真フォトゾーンや5周年ロゴフォトゾーンには写真を撮ろうとするENGENEの長蛇の列ができ、ヴァンパイアメイクをした俳優たちが園内を回りながら没入感を高めた。また、1部と2部の合間にはメンバーが直接録音した歓迎・閉園挨拶、運営案内の館内放送が流れ、まるでメンバーと一緒に遊園地を楽しんでいるかのような楽しさが加わった。

なお、ENHYPENはデビュー日（11月30日）を控え、世界中のENGENEと過ごすコンテンツフェスティバル「2025 ENniversary」を進行中だ。彼らは30日まで、家族写真、5周年フォトイズムフレーム、「ENniversaryマガジン」、証明写真など、多彩なコンテンツを公開していく予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

■【写真】ジェイ、Mrs. GREEN APPLEとの豪華SHOT

■【写真】ソンフン、"恋人感"満載の佇まいに「ずるいよ」

■【写真】ジョンウォン、がっしり体型と甘い視線「これは危険」