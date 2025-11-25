「大切な文化遺産として伝えられる」韓国大統領が深い哀悼　イ・スンジェさんの逝去を受け【全文】 | RBB TODAY

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、俳優イ・スンジェさんの逝去に深い哀悼を表した。

李大統領は11月25日、自身のSNSを通じて「大韓民国文化芸術界の大きな星、イ・スンジェ先生の冥福を祈ります」と明らかにした。

続けて「国民俳優イ・スンジェ先生の逝去に深い哀悼を表します」とし、「一生涯演技に専念し、大韓民国文化芸術の品格を高めてこられた先生は、演劇と映画、放送を行き来しながら私たちに笑いと感動、慰めと勇気を与えてくださいました」と語った。

李大統領は「先生が残された作品とメッセージは、大韓民国の大切な文化遺産として伝えられるでしょう。すべての世代を包容しながら愛された芸術人であり国民俳優だった先生を、長い間記憶します」とし、「先生の表情と声がまだ鮮明です。先生、どうか平安にお休みください」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）イ・スンジェさん

イ・スンジェさんは11月25日未明に逝去した。享年91歳。弔問所はソウル峨山病院葬儀場30号室で、出棺は11月27日午前6時20分。埋葬地は京畿道の利川エデン楽園だ。

李在明大統領のSNS全文は、以下の通り。

（記事提供＝OSEN）

