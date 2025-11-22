YGエンタを離れるAKMU…12年ぶりに独立を決意した理由 | RBB TODAY

グループAKMUが、12年の関係を終えてYGエンターテインメントを離れることになった。

11月21日、所属事務所YGエンターテインメントは公式立場を通じて、「約6カ月前、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーがAKMUのメンバーであるイ・チャンヒョクとイ・スヒョンの自宅を訪問し、一緒に夕食を共にする場を設けた」と明らかにした。

YGエンターテインメントは「AKMUの唯一の悩みは、過去12年間苦楽を共にしてきたYGと今後も歩み続けるべきか、それとも新たな挑戦のために独立すべきかという率直な葛藤であった」と述べ、「ヤン総括は二つの選択肢の岐路で悩むAKMUに対し、まずYGの懐を離れ、新しい環境で音楽活動をしてみることも良い経験になるだろうという意見を伝え、メンバーを励まし、後方から支援するという真心を伝えた」と説明した。

続けて、「共にした時間のあいだ、大衆に驚くべき音楽と感動を届けてくれたAKMUに深い感謝の気持ちを伝える」とし、「彼らの新たな挑戦を心から応援し、必要な部分があればいつでも積極的に支援する」と付け加えた。

AKMU

AKMUのメンバーは、「私たちは永遠のYGファミリーである。いつでも呼んでいただければ駆けつける」と愛情を示したという。また、メンバーは自分たちを育ててくれたヤン総括に真心を込めた直筆の手紙をそれぞれ渡し、深々と礼をして感謝の意を伝えたという後日談が伝えられた。

なおAKMUは、2013年『K-POPスター シーズン2』で優勝した後、所属事務所としてYGエンターテインメントを選んだ。その後『200%』『Give Love』などの楽曲を発表し、大衆の支持を集めた。

■【画像】AKMUの妹イ・スヒョンが痩せられない理由

■AKMUも所属する、YGの”驚くべき変化”とは

■【画像】「G-DRAGONと出くわしたのは…」“同じYG所属”のAKMUが暴露



