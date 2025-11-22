男女混合グループ特有の“悩み”を赤裸々告白！ALLDAY PROJECT・ターザン、率直すぎるトークが話題に | RBB TODAY

男女混合グループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）のターザンが、バラエティ番組『ラジオスター』（MBC）で独特の魅力を披露し、視聴者の心をつかんだ。

ターザンは11月19日に放送された『ラジオスター』に出演し、新人とは思えない堂々としたトークで笑いを誘った。

番組冒頭、ターザンは「初出演ということで立ち上がって挨拶します」と言ってから「方言は直せないけど、顔は可愛いターザンです」とユニークな自己紹介を披露し、MCたちの注目を集めた。また、出演が決まった際に父親へ報告すると「芸能人になったね」と褒められたというエピソードも披露し、フレッシュな魅力をのぞかせた。

（画像＝MBC）ターザン

デビュー直後から“怪物新人”と呼ばれ注目を浴びているALLDAY PROJECTの裏話も明かされた。

ターザンはデビュー曲『FAMOUS』を初めて聴いたときに感じた“何とも言えない気持ち”を率直に語ったり、男女混成グループで活動する上で抱えていた本音も打ち明けた。

ターザンは「男性メンバーは、顔が幽霊みたいに写っていてもそのままの写真がアップされます。たまには僕たちもカッコよく見せたい時があるのに」と告白した。「どうしても女性メンバーに注目が集まるから…」というMCキム・グクジンの言葉には、力強く頷き共感を示した。

（画像＝MBC）ターザン

一方で、ターザンは「たびたび叱られるいじられキャラではあるが、弟メンバーたちにとって頼れる兄であり、兄の役割を果たしている」と自負した。

モデル出身として独自のスタイルでも注目を集めてきたターザンは“グローバルファッションアイコン”の座を狙っているという秘めた野心も明かした。産業デザイン学科出身の母親からセンスを受け継いだと語り、普段身につけているアイテムを使って『ラジオスター』MC陣のスタイリングを行い、その場を一瞬で“HIP”な雰囲気に変えてみせた。

ターザンは単独でのバラエティ番組出演を通じて、唯一無二の個性とバラエティ力を証明することに成功した。 なお、ターザンが所属するALLDAY PROJECTは、11月17日にリリースした新デジタルシングル『ONE MORE TIME』で精力的に活動を続けている。

