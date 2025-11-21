BOYNEXTDOOR、『日本レコード大賞』で「新人賞」受賞！日本活動の成功を証明 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞した。

11月21日、BOYNEXTDOORは『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞した。新人賞は、国内外を問わずその年に日本で顕著な活躍を見せ、将来性を認められたアーティストに贈られるものだ。今回の受賞は、BOYNEXTDOORの日本での活動が確かな成果を上げていることを証明するものとなった。

BOYNEXTDOORは、所属事務所KOZエンターテインメントを通じて「このような貴重な賞をいただき、本当に光栄です。昨年日本デビューをして、今年は初の単独ツアーを行い、多くの方々に愛されていることを改めて実感しました。これからも成長した姿をお見せできるよう努力しますので、温かく見守ってください」とコメントを伝えた。

（写真＝KOZエンターテインメント）

BOYNEXTDOORは今年、日本で精力的な活動を展開し、注目を集めた。8月にリリースした2nd日本シングル『BOYLIFE』は、発売初週に約34万6000枚を売り上げ、オリコンの週間ランキングで2冠を達成し、日本レコード協会から「プラチナ」認定も獲得した。最近では、人気アニメ『トムとジェリー』とのコラボ楽曲『SAY CHEESE!』をリリースして話題を集めた。

韓国で発売されたアルバムも日本で高い反響を得ている。4thミニアルバム『No Genre』と5thミニアルバム『The Action』はいずれも日本レコード協会から「ゴールド」認定を獲得した。さらに、初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN」は、アンコール公演を含む全国6都市・全13公演がすべて完売し、日本での人気を証明した。

なお、BOYNEXTDOORは12月27日～31日に幕張メッセで開催される日本最大級の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」への出演も決定している。彼らは初日のステージに登場し、会場を熱く盛り上げる見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

■【写真】ソンホ、ブロンドヘアの“王子様”に

■【写真】リウ、愛犬との癒しSHOT

■【写真】「優勝です」ジェヒョン、ネクタイ解く大人な姿