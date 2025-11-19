SKE48・鎌田菜月、NHKロケで和風美人に「街歩きがより楽しくなる体験」 | RBB TODAY

18日、SKE48・鎌田菜月が自身のInstagramを更新し、ロケ中に撮影された着物オフショットを公開した。松阪木綿の着物姿が「美しすぎる」「和服めっちゃ似合う！」との声があがっている。

鎌田は同日放送のNHK名古屋放送局のニュース情報番組『まるっと！』内の旅コーナー「ラブ旅」のロケに参加していた。投稿では「ロケで着せていただいた松阪木綿のお着物です」「街歩きがより楽しくなる体験でした」とコメント。着付けの最中の会話も「素敵な思い出」と振り返った。

公開された写真では、歴史ある建物が並ぶ街並みを背景に、紺色の縞柄の松阪木綿と淡いピンクの帯が上品に調和。凛とした佇まいを見せる鎌田に、コメント欄には「和風美人！」「松阪木綿と相性抜群」「地元民として嬉しい！」など称賛の声が多く寄せられている。