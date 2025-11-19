「娘が自分の交際相手をどう思うか心配…」再婚へ？ 元アイドルとの熱愛説が浮上した“バツイチ”元韓国代表 | RBB TODAY

ガールズグループAPRIL出身の女優ユン・チェギョン（29）と、バドミントン韓国代表出身のイ・ヨンデ（37）に熱愛説が浮上した。

11月19日、ユン・チェギョンの所属事務所PAエンターテインメントは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「（ユン・チェギョンとイ・ヨンデの熱愛説は）私生活のため確認が難しい」と慎重な立場を示した。

これに先立ち、ある韓国メディアは2人が約1年間、交際中であると報じた。報道によると、8歳の年齢差を乗り越えて恋人関係に発展し、互いを知人に「恋人」と紹介するほど真剣な交際を続けているという。

特にイ・ヨンデは2017年に女優ピョン・スミと結婚したが、性格の不一致などを理由に約1年で離婚した経歴がある。

昨年9月に放送されたバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』で、離婚7年目であるイ・ヨンデは、再婚の考えがあるかと後輩に問われ、「バドミントンで失敗したときよりも、離婚したときのほうが衝撃が大きかった。自分を受け入れてくれる人がいるのかと思った」と当時の心境を明かした。

さらにイ・ヨンデは「年を取りすぎる前に再婚して安定した家庭を築こうとしたこともある。しかし最後には、また結婚に失敗するかもしれないと悩んだ。娘が自分の交際相手をどう思うかも心配だ」と率直な思いを語った。

離婚から時間が経っているだけに、ユン・チェギョンとの関係も慎重かつ丁寧に続けているという後日談も伝えられている。

しかしユン・チェギョンの所属事務所は「私生活なので確認が難しい」とし、熱愛について肯定も否定もしない姿勢を保った。

韓国芸能界では、熱愛報道に対し「私生活」というコメントで対応する場合、暗黙の肯定と受け止められることが多い。スポーツスターとアイドル出身女優という組み合わせだけに注目を集める2人の関係が、どの方向へ進むのか関心が集まっている。

