“財閥令嬢”のK-POPアイドル、“パンパン”の財布を公開！周りは「こんなの初めて見た」と驚愕 | RBB TODAY

男女グループALLDAY PROJECTのメンバー、アニーが自身のカバンの中身を公開した。

去る11月18日、YouTubeチャンネル「channel fullmoon」のライブ配信には、最近新曲をリリースしたALLDAY PROJECTが出演し、テレビプロデューサーのナ・ヨンソクとさまざまな話を共有した。

この日、メンバーたちは自分のカバンの中身を順に公開したなか、アニーもカバンを公開した。

小さい黒色のカバンを取り出したアニーは、「普段から物をたくさん持って歩くが、問題は、カバンは小さいのが好きなのに、持ち物が多いことだ。そこで今日は重要なものだけ持ってきた」と明らかにした。

カバンの中身を見たナ・ヨンソクは、「物が多い。ぎっしり詰まっている」と驚きを隠せなかった。特に、アニーのカードケースを見た彼は、「パンパン」と感嘆した。これに対し、アニーは「違う。駐車代とか払うときに（必要だ）」と笑いながら話した。

（写真＝YouTubeチャンネル「channel fullmoon」）

左からナ・ヨンソク、アニー

アニーのカードケースの中身を直接確認したナ・ヨンソクは、「カードケースがこんなに太っている。カードが今にも飛び出そうだ。こういうのは今初めて見た」として、「カードが5枚で真んなかに現金がある」と伝え、目を引いた。

アニーは、「万が一の場合に備えるために、現金を常に持ち歩かなければならない。駐車代とかは現金で払わなければならないから。そして胃腸薬、犬と撮った写真がある」と説明した。

ナ・ヨンソクは、「こういうタイプいる。財布にカードとお金だけでなく、不思議と自分に必要なものをここに入れて持ち歩く」と話し、アニーは「胃腸薬は意外とよく必要になる。たまにしか使わないものも多い。こうしていつも入れておいても、すぐになくなる」と付け加えた。

なお、アニーが所属するALLDAY PROJECTは11月17日、新しいデジタルシングル『ONE MORE TIME』をリリースした。

