TXT・KARAメンバーら豪華出演！日韓共作の音楽バラエティ番組『チェンジストリート』に高まる期待 | RBB TODAY

日韓国交正常化60周年を記念して行われる超大型プロジェクトの音楽バラエティ番組『チェンジストリート』が、豪華アーティストラインナップで注目を集めている。

12月20日よりフジテレビと韓国・ENAで放送される『チェンジストリート』は、韓国と日本を代表するアーティストたちが互いの街で、互いの言語や感性に触れながら音楽で交流する、新感覚の文化交流プロジェクトだ。

その名の通り、“2つの国のストリート（Street）をチェンジ（Change）する”象徴的な瞬間を描き、国境を越えて音楽が持つ共通の感情言語を視聴者に届ける。

特に、K-POPが単なるトレンドを超えて一つのジャンルとして確立された現在、『チェンジストリート』が韓国の代表チャンネルENAと、日本の大手放送局フジテレビで同時放送されることは大きな意味を持つ。前例のない試みであり、韓流の歴史にも刻まれる象徴的な出来事となる見込みだ。

番組は、両国の文化交流をさらに進めるための重要な第一歩として、万全の準備が進められている。

（写真提供=（株）FOREST MEDIA、（株）Hangang Fore ENM、ENA）

すでに公開された韓国側アーティストの豪華ラインナップも話題を呼んでいる。

1次ラインナップにはKARA・ヨンジ、ASTRO・ユンサナ、PENTAGON・フイ、HYNN（パク・ヘウォン）。 2次ラインナップには俳優イ・ドンフィ、イ・サンイ、チョン・ジソ、MAMAMOO・フィイン。 3次ラインナップには俳優兼歌手イ・スンギ、SUPER JUNIOR・リョウク、歌手チョンハ、TOMORROW X TOGETHER・テヒョンが参加。 実力派ボーカリストから多才なアーティストまで、錚々たるメンバーが勢揃いし、日本の街を彩るパフォーマンスが期待される。

また、同じ曲でも“別の都市で歌えば生まれる感情の違い”、音楽を通じて言語を交換する瞬間の高揚感、思いがけない共感の場面など、『チェンジストリート』ならではの独自性ある映像が展開される予定だ。

さらに、ステージ裏の素顔に迫るMCやパネラーも登場し、両国の“交流の温度”を深く、そして温かく描き出す。今後、日本側の出演アーティストも順次公開される予定で、期待はますます高まっている。

（写真提供＝OSEN）左上から時計回りにKARA・ヨンジ、ASTRO・ユンサナ、TXT・テヒョン、SUPER JUNIOR・リョウク

制作陣も超大規模だ。番組は韓国の演出陣が中心となって企画・制作されるが、ロケ撮影、録音、音響、照明の技術スタッフをはじめ、作家陣、プロミュージシャン、ロケハン専門家、キャスティングチーム、現地プロデューサーやコーディネーターなど、100名以上のスタッフが参加。両国の視聴者が共感できるステージやストーリーをともに作り上げる。こうした“見えない努力”こそが、『チェンジストリート』の価値を支えている。

番組関係者は「韓国と日本の交流がこれほど活発な今だからこそ、文化交流を通じて互いを深く理解し、文化産業のシナジーを生み出すきっかけになりたい。1カ月後、番組を通じて両国の視聴者に会えるのが楽しみだ。多くの期待と応援をお願いしたい」とコメントした。

なお、日韓国交正常化60周年を記念した超大型プロジェクト『チェンジストリート』は、（株）FOREST MEDIA、（株）Hangang Fore ENM、ENAが共同制作し、12月20日よりENAとフジテレビで放送される予定だ。

■【写真】TXT・テヒョン、“彼氏感”満載ショット

■【写真】リョウク結婚式でSUPER JUNIORメンバー集合

■【注目】松崎しげる、KARAら出演！日韓国交60周年記念イベントが大阪で開催