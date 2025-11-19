星野源、2026年2月に初の韓国アリーナ公演「約束」開催決定！2年連続の韓国公演に関心集中 | RBB TODAY

歌手の星野源が2年連続で韓国公演を開催する。

11月19日、所属事務所アミューズによると、星野源は来る2026年2月6日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでコンサート「Gen Hoshino Live in Korea “約束”」を開催する。

今回の公演は、星野源の韓国初のアリーナ公演で、9月に成功裏に終えた初の韓国公演の感動を再現する見通しだ。

前回の公演でこれまでの音楽を網羅したセットリストを披露し、爆発的な反応を得ただけに、今回はどんなステージで観客を満足させるか、好奇心を刺激している。

（写真＝アミューズ）星野源

特に、公演タイトル「約束」には、初の韓国公演でスペシャルゲストのラッパー、イ・ヨンジと韓国ファンにした「（韓国に）たくさん来る」という約束を守るという意味が含まれ、より一層意味深い。

前回の公演会場を埋め尽くしたファンの要望に応えるために、早くも2度目の訪韓を知らせただけに、再び韓国ファンの熱い関心が続くものと期待が高まっている。

なお、星野源の「Gen Hoshino Live in Korea “約束”」のチケットは、11月19日18時から25日23時59分まで、星野源のメンバーシップサイトYELLOW MAGAZINE＋の会員を対象に先行応募が行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】イ・ヨンジ、“-13kgダイエット”で驚きの美しさに

■【話題】星野源プロデュースのLE SSERAFIM楽曲が大人気

■【画像】イ・ヨンジが掴まされたラブブの“パチモン”