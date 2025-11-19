『トッケビ』出演のBTOB・ソンジェ、日本シングル『たったひとつの物語』本日（19日）リリース！ | RBB TODAY

ボーイズグループBTOBのメンバーであり、俳優としても活躍するユク・ソンジェが、本日（11月19日）日本オリジナルデジタルシングル『たったひとつの物語』をリリースした。

今回のデジタルシングルには日本オリジナル曲3曲が収録されている。タイトル曲『たったひとつの物語』は疾走感のあるサウンドと前向きなメッセージが引き立つロックナンバーで、収録曲『Polaroid』はピアノとエレキギターの旋律が交わる切ないロックバラードだ。また、収録曲『Nostalgia』はタイトル通り叙情的で懐かしさ漂うノスタルジックな楽曲で、彼ならではのJ-ROCKサウンドを堪能できる。

（画像＝I WILL MEDIA）

（画像＝I WILL MEDIA）

BTOBのメンバーとしてデビューしたユク・ソンジェはドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『サンガプ屋台』『ゴールデンスプーン』などに出演し、優れた演技力で愛されてきた。最新主演作『鬼宮』では一人二役を見事に演じ、第16回コリアドラマアワードで「男性最優秀演技賞」を受賞した。また、彼は今年韓国でソロミニアルバムを発売し、俳優としての活躍に加え音楽活動でも独自のカラーを広げている。

なお、ユク・ソンジェは11月21日に大阪・Zepp Namba、12月3日に名古屋・COMTEC PORTBASE、12月4日に東京・豊洲PITにてスペシャルライブツアー『YOOK SUNG JAE 2025 SPECIAL LIVE TOUR~たったひとつの物語~』を開催する。東京公演はすでに完売しており、大阪・名古屋公演のチケットは現在発売中だ。

◇ユク・ソンジェ プロフィール

1995年5月2日生まれ。2012年にBTOBの最年少メンバーとしてCUBEエンターテインメントからデビューした。過去にはJYPエンターテインメントの第6回オーディションに参加したことも。俳優としても活躍しており、日本でも熱い反響を得たドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』、Netflixで配信中の『サンガプ屋台』など、人気作を通じてその姿を見ることができる。

