Stray Kids、新曲『Do It』に一捻り！豪華リゾート楽しむリミックスver.のMVティザー公開 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsが、新アルバムのタイトル曲『Do It』のリミックスバージョンのミュージックビデオティザーを公開した。

来る12月21日、Stray Kidsは新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。

これを控え、公式SNSにダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』のミュージックビデオティザーを公開したのに続き、去る11月18日にはリミックスバージョン『Do It（Overdrive Version）』のミュージックビデオティザーを公開した。

軽快なリミックスサウンドが流れる動画のなかのStray Kidsは、華やかなリゾートに集まって、メンバー8人だけのパーティーを楽しみながら、ゆったりとしたひとときを過ごしている。

Stray Kidsならではの自由で愉快なエネルギーが際立つなか、「Do it do it do it do it（Oh na na na na na）」という繰り返されるサビに合わせて、イコライジングとバッファリング効果が入り混じる興味深い演出が視線を釘付けにする。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

レゲトンベース、クールな態度、強烈なエネルギーがシナジー効果を発揮する新曲『Do It』をブラジリアンパンク基盤のダンスソングにリミックスした『Do It（Overdrive Version）』は、強烈なスピードとダイナミックな展開が特徴だ。

同曲が収録されたデジタルシングル『Do It（Remixes）』には、『Do It』のオリジナルバージョンをはじめ、オーバードライブ、ターボ、スペッドアップ、スロードダウン、インストゥルメンタルバージョンまで、原曲を多彩に再解釈した6種類のリミックス音源が含まれた。

なお、Stray Kidsは11月21日14時、新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』を正式リリースしてカムバックし、24日14時にはデジタルシングル『Do It（Remixes）』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

