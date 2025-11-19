BTSのJINに“キス”した日本人女性、強制わいせつ罪で在宅起訴「悔しい。犯罪になるとは思わなかった」 | RBB TODAY

BTSのJINに無理やりキスをしたとして書類送検されていた50代の日本人女性が、強制わいせつ罪で起訴された。

11月18日、TBSのニュースによると、日本人女性A氏が「悔しい。これが犯罪になるとは思わなかった」と供述したと報じた。

報道に先立ち、11月12日に韓国・ソウル東部地検は、A氏を性暴力処罰法上の「公衆密集場所でのわいせつ行為」で在宅起訴した。

（写真提供＝OSEN）JIN

問題となったのは、2024年6月にソウル・松坡（ソンパ）区一帯で開催された「2024 FESTA」での一イベントだ。BTSのデビュー日を祝福するために開かれた「2024 FESTA」において、JINたっての希望で開催された「1000人ハグ会」でA氏がJINの頬に無断でキスをし、強制わいせつの疑いが浮上した。

（画像＝オンラインコミュニティ）

A氏がJINにキスする様子はSNSで急速に拡散され、大きな批判を呼んだ。これを受け、一部のファンが「国民申聞鼓（韓国の行政苦情受付サイト）」を通じて「A氏を性暴力処罰法違反の疑いで捜査してほしい」と告発した。これを受理した松坡警察署が立件前調査（内偵）に着手と、韓国の警察が動く事態となる。

警察はA氏を立件し、出頭を求めたが調査に時間がかかると判断し、今年3月に捜査は一時中断された。しかし、A氏が韓国に入国して自ら出頭したことで捜査が再開され、最終的に検察へ送致された。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

