東京ドームで美太もも全開！韓国チアの純白ショーパン衣装に日韓野球ファンもメロメロ「あなたが一番美しい」【PHOTO】 | RBB TODAY

侍ジャパンとの強化試合で韓国代表を応援した美人チアガールが、大胆なショーパン衣装でファンを魅了している。

チェ・ホンラは最近、自身のインスタグラムを更新。

「私が韓国代表というわけではないですが～ご一緒できて光栄でした♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

11月15～16日に東京ドームで行われた日本対韓国の強化試合において、韓国の応援団の一員として参加したチェ・ホンラ。投稿でに韓国代表ユニホームに白のショートパンツを合わせた衣装姿で、侍ジャパンの公式マスコット「応援侍たまベヱ」とのツーショットや場内各所での記念写真などが並んでいる。

こちらをじっと見つめるキュートなビジュアルはもちろんのこと、ショートパンツからは健康的な美脚があらわとなり、日韓問わず多くの野球ファンを虜にしたチェ・ホンラ。彼女の投稿に、ファンからは「我々の姫、日本でも可愛い」「代表クラスの美貌！」「最高です」「チアガール韓国代表」「あなたが一番美しい」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チェ・ホンラInstagram）

チェ・ホンラは1998年12月6日生まれの26歳。2019年よりチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグのロッテ・ジャイアンツ、男子プロバスケKBLの蔚山現代モービスフィバス、女子プロバスケWKBLの清州KBスターズでチアを務める。

