俳優パク・ソジュン、共演女優を意味深に見つめる…新ドラマのメインポスター公開「愛なんだ」 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンと女優ウォン・ジアンが、思いがけない瞬間に再会する。

12月6日に韓国で初放送されるJTBCの新ドラマ『ギョンドを待ちながら』（原題）がメインポスターを公開し、奇跡のように再会した元恋人同士のイ・ギョンド（演者パク・ソジュン）とソ・ジウ（演者ウォン・ジアン）を巡る“感情の嵐”を予告した。

『ギョンドを待ちながら』は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンドとソ・ジウが、不倫スキャンダルの記事を報じた記者と、そのスキャンダルの当事者である夫の妻として再会し、切なくも濃密な愛を描くロマンスドラマ。先日公開されたティザーポスターでは、幼く純粋だった2人の過去が映し出され、期待を高めていた。

（写真提供＝JTBC）『ギョンドを待ちながら』メインポスター

今回公開されたメインポスターでは、2度の別れを乗り越え大人へと成長した現在のイ・ギョンドとソ・ジウの姿が捉えられている。ガラス越しに視線を交わす2人の意味深なまなざしは、見る者の心を掴む。

時間が流れ、どこか乾いた雰囲気をまとったイ・ギョンドは、突然目の前に現れた元恋人を見つめ、静かに表情をゆるめる。ソ・ジウと過ごした幸せな記憶がよみがえるかのように、うるんだ目元が胸を締めつける。

一方のソ・ジウは、かつての愛しい日々を思い返しながら切なさをにじませ、イ・ギョンドを見つめている。孤独だった時期、唯一自分の味方でいてくれた“初恋”と長い年月を経て再会した彼女の表情には、複雑な感情が重なり、その本心が気になるところだ。

さらに、ポスターに添えられた「だんだんはっきりしてきた、これはまだ愛なんだ」というキャッチコピーは、2人の心の奥に消えずに残った想いを予感させる。別れて長い時が経った今、冷えかけた感情に再び火を灯せるのか、その行方に注目が集まっている。

ドラマ『ギョンドを待ちながら』は、12月6日午後10時40分に初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

