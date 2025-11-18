赤楚衛二と『キンパとおにぎり』で共演するカン・ヘウォン、“IZ*ONEのビジュ担当”らしい超絶美貌で注目【PHOTO】 | RBB TODAY

ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう』で赤楚衛二と共演するカン・ヘウォンが、圧倒的な美貌で注目を集めている。

カン・ヘウォンは11月17日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真でカン・ヘウォンは、シースルーファッションを披露。シミひとつない透明で澄んだ肌で、清楚なビジュアルを完成させている。

ガールズグループIZ*ONEで活動当時、IVEのウォニョンやLE SSERAFIMの宮脇咲良など錚々たるメンバーがいるなかで、“ビジュアル担当”と呼ばれた美貌がまぶしい。

写真を見たファンらは「光沢がある」「美しすぎる！まぶしすぎる！」「本当に女神のよう」「私たちの王女」といった絶賛のコメントを寄せた。

（写真＝カン・ヘウォンInstagram）

カン・ヘウォンは、日本のドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう』に出演する。

同作は、日本と韓国の文化と価値観の違いに戸惑いながらも互いに惹かれ合う2人を描く純情ラブストーリー。小料理店「田の実」でアルバイトを始めて3年になる長谷大河役を赤楚衛二が演じ、カン・ヘウォンは日本へ留学した大学院生パク・リン役を務め、現実の厳しさの中でも夢に向かって進む人物の姿を描き出す。

『キンパとおにぎり』側は、カン・ヘウォンについて「多数の韓国ドラマで俳優としても存在感を示している」と評価し、「今回が日本地上波ドラマ初出演だが、日韓両国のスタッフとコミュニケーションをとりながら、多くの日本語セリフも消化している」と期待を寄せた。

（写真提供＝OSEN）赤楚衛二

カン・ヘウォンも「主人公たち全員が『夢に向かって進む』という共通点があり、とても共感できた」とし、「魅力的なキャラクターが多く、共感できるポイントも多いので期待してほしい」と出演の感想を明らかにした。

『キンパとおにぎり』は、2026年1月12日からテレビ東京で放送される。また、Netflixでも独占配信される予定だ。

◇カン・ヘウォン プロフィール

1999年7月5日生まれ。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。端正な顔立ちと抜群のスタイルで完璧なビジュアルを誇る一方、食べ物に目がないという意外な一面も。2021年4月のIZ*ONE解散後は女優として、ドラマ『青春ブロッサム』『少年時代 -恋と涙と青春と-』『善意の競争』などに出演した。

