“ほぼ紐”ドレスで話題になったi-dle・ミヨン、“腹チラ”ルックで可愛さと妖艶さを披露【独自写真】 | RBB TODAY

11月18日、ガールズグループi-dleのメンバー、ミヨンが海外でのスケジュールのために仁川（インチョン）国際空港を通じて出国した。

同日、ミヨンはベージュトーンのオーバーサイズのダウンジャケットをメインアイテムとして選び、冬の空港ファッションを完成させた。ボリューム感のあるキルティングのディテールが際立つショートダウンは、実用性とお洒落を同時に手に入れた選択だった。

トップスとしては、黒色のシースルー素材のものを重ねて、ダウンの内側で少し見えるように演出し、クロップド丈でウエストラインを強調した。ボトムスには、ライトウォッシュのワイドフィットデニムパンツを合わせ、楽でありながら流行りのシルエットを完成させた。

ミヨン

特に、茶色のプラットフォームシューズを履いて、全体のルックにポイントを加え、黒色のレザーショルダーバッグで実用性を持たせた。長いストレートヘアを自然に下ろし、ミニマルなメイクアップで清純なイメージを強調した。

こうして寒いなか、ミヨンはファンに手のハートと笑顔で応え、明るいエネルギーを送った。

なお、ミヨンはグループとソロ活動を並行し、K-POP界での地位をさらに強固なものにしている。今後のミヨンの音楽活動と多彩な魅力に関心が集まっている。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

