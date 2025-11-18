ILLIT、可愛さに別れを告げる…金髪のモカが印象的な新SGムービングポスター3種公開 | RBB TODAY

ガールズグループILLITが新曲のミュージックビデオに関する意味深長なヒントを公開し、カムバックへの期待感を一気に高めた。

去る11月17日、ILLITはYouTubeチャンネル「HYBE LABELS」に1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』と同名タイトル曲のミュージックビデオのムービングポスター3種を公開した。

短いが、強烈で大胆だ。最初の動画では、雪が降る静かな風景に、ぽつんと立っている誰かの後ろ姿が妙な緊張感を醸し出す。

続けて2番目の動画では、大胆なブリーチヘアとシックな表情で圧倒したモカが銃声を響かせ、視線を釘付けにしている。

最後の動画では、謎の着信音とともに「CUTE IS DEAD（可愛いは死んだ）」と書かれたピンク色の墓石が登場し、ミュージックビデオ本編に対する好奇心を刺激した。

（写真＝BELIFT LAB）

音楽の幅の拡張も注目に値する。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、可愛いとだけ見られたくない自分の気持ちを直観的に表現した楽曲だ。

アメリカのビルボード「ホット100」1位と「グラミー賞」候補に挙がった人気プロデューサー、ジャスパー・ハリスがプロデューシングを担当した。また、サーシャ・アレックス・スローンやユラなど、韓国と海外のシンガーソングライターが制作に参加し、ILLITの多彩な魅力を引き出す見通しだ。

なお、タイトル曲のミュージックビデオムービングポスターに続き、来る11月21日と23日にオフィシャルティザー2編がベールを脱ぐ。待望の新アルバムとミュージックビデオは、11月24日18時に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

