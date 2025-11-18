俳優パク・ボゴム、出席したイベントに警察が出動するほどの人気！多忙な日々を振り返る | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが10月の間、伝統文化の広報とファンミーティングツアーの完走など、多彩な活動を行った。

去る10月6日、パク・ボゴムは秋夕（チュソク、韓国の祭日）に合わせて、文化体育観光部の「韓服ウェーブ」プロジェクトの男性単独モデルとして登場した。

2022年の元プロフィギュアスケーター、キム・ヨナ、2023年の女優スジ、2024年の女優キム・テリに続き、2025年はパク・ボゴムが男性単独モデルとして初めて参加し、男性韓服の魅力を世界中に知らせた。

秋夕当日、ニューヨークタイムズスクエアを含めた世界のランドマーク4カ所でパク・ボゴムの韓服姿が同時上映され、大きな話題になった。4人のデザイナーが再解釈した男子韓服を着た彼は、海外ファンから熱い反応を得た。

また、10月10日には、パク・ボゴムのインタビューと制作ストーリーが盛り込まれた『Harper’s BAZAAR Korea』スペシャルエディションの写真集が発行された。

さらに、10月のハイライトは11日、ソウル城北（ソンブク）区高麗（コリョ）大学化汀（ファジョン）体育館で開催されたファンミーティングツアーのフィナーレ「PARK BOGUM 2025 FAN MEETING TOUR［BE WITH YOU］FINAL IN SEOUL」だった。

全席完売のなかで約4500人のファンが集まったこの日の公演は、5時間にわたるトークとステージなどで構成された。

今回のファンミーティングは、7月末から12カ国14都市を巡回した大規模なツアーで、アジア9都市と南米4都市を回った後、ソウルのアンコール公演で幕を閉じた。

なお、11月になり、パク・ボゴムは次の出演作の準備に集中している。最近、映画『夢遊桃源図』（原題）への出演が確定した。

特に、11月15日にはソウル聖水（ソンス）洞で開催されたファッションブランド「THE NORTH FACE WHITE LABEL」初のフラッグシップストアのイベントに参加し、熱い人気を証明した。

会場には、パク・ボゴムを見るために数多くの人が押し寄せ、警察官が多数出動して統制に乗り出した。

また、所属事務所THEBLACKLABELの関係者は、「10月にファンミーティングツアーを成功裏に終えたパク・ボゴムは現在、新しい作品の検討を行うとともに休息中だ」と伝えた。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

