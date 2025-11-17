J.Y.Park、Stray Kidsに“総額1000万円超え”の金をプレゼント！太っ腹すぎるお祝いが話題に | RBB TODAY

JYPエンターテインメントの設立者であるパク・ジニョン（J.Y.Park）が、Stray Kidsに約1000万円相当の“金の記念盾”をプレゼントしたという事実が明らかになり、大きな話題を呼んでいる。

Stray Kidsは、公式SNSに「PDさんありがとうございますぅぅぅぅぅ」とコメントし、パク・ジニョンから贈られた純金の盾を手に笑顔を浮かべた写真を公開した。

この“金の記念盾”は、彼らの4thフルアルバム『KARMA』が米ビルボード「Billboard 200」で1位を獲得し、“7作連続1位”という大記録を打ち立てたことを祝う特別なプレゼントだ。この記録は、1956年に「Billboard 200」チャートが始まって以来、約70年の歴史の中で世界初であり、デビュー以降リリースした7枚のアルバムすべてが1位にチャートインするという、歴史的快挙を成し遂げた。

（写真＝Stray KidsI公式Instagram）

パク・ジニョンが贈った金の盾は、1枚につき75g相当の純金で作られており、メンバー8人分を合計すると600g、金額にして約1億280万ウォン（約1100万円）に相当する。最近の金相場高騰も相まって「JYPの太っ腹すぎるお祝い」といった反応が相次いでいる。

パク・ジニョンは最近出演した『ラジオスター』でもStray Kidsの7作連続1位について語り「この子たちは本当に自分の色を持っている。僕はただ道を整えてあげるだけ」と愛情をにじませた。また金のプレゼントについて「最近また金の相場が上がってますよね」と冗談を言って笑いを誘った。

（写真＝Stray KidsI公式Instagram）

Stray Kidsは11月16日に、韓国の報道番組『JTBCニュースルーム』に全員で出演し、ビルボード新記録達成の感想と新しいアルバムについて語った。メンバーは「身体と心を尽くして作ったアルバムに、ファンがプレゼントのような良い結果をくれました」と感謝を伝えた。また、21日にリリースされる新アルバムについては「“迷わずやれ”というメッセージを込めて、レゲトンジャンルも取り入れました。タイトル曲『Do It』と『DIVINE』に期待してください」と伝えた。

また、パク・ジニョンからのプレゼントについても触れ、「一人ひとりに金の盾を作ってくださった。ビルボード新記録という、一生の自慢になるような特別な贈り物」 と語りながら、「もしまた記録を更新したら、毎回くださいと言わないといけないですね」と冗談を言って笑いを誘った。

1年を振り返ったStray Kidsは「たくさんの愛をいただいた1年でした。“愛してる”という単語が真っ先に思い浮かびます」と語り「良い影響をたくさん受けた分、その感謝をどうやって返していくか常に考えていきたい」と伝えた。

これを聞いたファンやネットユーザーたちは「Stray Kidsがまた記録を更新したら、プレゼント代もっとかかるんじゃない？」「JYP、これから先も相当な出費になりそう」「それにしても、こんな豪華なプレゼントくれる社長ほかにいる？」「記録更新したら“また金ください”って言うメンバーたち、リアルすぎる」など、ユニークな反応を寄せている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ヒョンジン、強烈グリーンヘアに反響

■【写真】リノ、ハイトーンヘアで"伝説級"の美貌

■【写真】バンチャン、素肌チラ見せ"の"爆イケSHOT"