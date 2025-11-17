「水の中でもイケてる」BTS・V、“親友”パク・ヒョンシクとのプールSHOT公開！誕生日を祝福 | RBB TODAY

BTSのVが、親友で俳優のパク・ヒョンシクの誕生日を祝うため、心温まる写真を公開した。

11月16日、Vは1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、Vとパク・ヒョンシクがプールのような場所でスイムウェア姿のまま水に入っている様子が収められている。

2人は水に濡れているにもかかわらず、彫刻のように整ったビジュアルと鍛え上げられたフィジカルを誇り、視線を奪った。特に、2人が放つリラックスした自然体の雰囲気は、韓国芸能界を代表する親友グループ“ウガ・ファミリー”の固い絆を感じさせる。

写真を見たファンからは、「一目でイケメン」「この組み合わせ最高」「水の中でもイケてる」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝V Instagram）パク・ヒョンシク（左）、V

なお、軍服務を終えたBTSは、2026年春のカムバックを目標に作業を本格化させている。新アルバムのリリースとともに大規模ワールドツアーの開催も予告しており、“21世紀のポップアイコン”の完全体復帰に期待が高まっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇パク・ヒョンシク プロフィール

1991年11月16日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年1月15日にボーイズグループZE:A（ゼア）でデビュー。2013年の「MBC演芸大賞」ショー・バラエティ部門で男性新人賞を受賞に続き、2014年から2015年にかけて放送され高視聴率を記録した連続テレビドラマ『家族なのにどうして』に出演したことがきっかけで注目されるようになる。主な出演作にドラマ『相続者たち』『花郎＜ファラン＞』『ハピネス-守りたいもの-』『埋もれた心』など。

